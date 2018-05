Nike Air Zoom Pegasus 35 | icona senza tempo

Le Nike Air VaporMax disegnate da Virgil Abloh : Come nelle serie televisive ben progettate, anche “The Ten: Off White x Nike” sta vivendo con successo la sua seconda stagione. Dopo la prima esperienza insieme culminata con la messa sul mercato di 10 modelli iconici d’eccezione, Virgil Abloh e Nike si sono rivisti per reinventarne altrettanti. Le prime sneakers Off White x Nike della seconda stagione sono state le Nike Air VaporMax x Off White in Black: messe sul mercato il ...