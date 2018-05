Nightflyers | trama e teaser della serie tv Netflix

ilnotiziangolo

(Di martedì 15 maggio 2018)è il nuovo progettoche strizza l’occhio a George R. R. Martin. LaTv si ispira infatti al racconto del celebre e geniale autore, dal titolo Dieci piccoli umani. Un thriller psicologico in grado di turbare le menti dei telespettatori, grazie ad unaavvincente e apocalittica.verrà introdotto prossimamente nel catalogo, che intanto ha rilasciato le prime anticipazioni e iltrailer. Nightflyere anticipazioni La narrazione seguirà un team di scienziati ed esploratori che dovranno cercare forme di vita aliene a bordo dell’astronave più modernaloro epoca. Il tutto per salvare il genere umano grazie alle conoscenzerazza superiore, a causa di un’estinzione in corso. Nel loro viaggio, i protagonisti dovranno confrontarsi con misteri e tragedie che potrebbero compromettere la loro missione. Oltre ...