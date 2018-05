Nicolò Brigante e Virginia Stablum Uomini e donne | la coppia non piace | i commenti sui

Nicolò Brigante e Virginia Stablum/ Uomini e donne - la coppia ospite in puntata - e su Marta Pasqualato? : La neo-coppia, Nicolò e Virginia, si sta godendo le prime settimane lontane dai riflettori di Uomini e donne. Ora stanno organizzando le vacanze estive insieme(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 12:00:00 GMT)

Uomini e Donne/ Marta Pasqualato - dopo l'addio a Nicolò Brigante crea un nuovo tormentone (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Marta Pasqualato, rifiutata da Nicolò Brigante,non ha perso tempo e per ironizzare sulla mancata scelta ha creato un divertente tormentone(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne - Marta Pasqualato contro Nicolò Brigante : "Ha strumentalizzato il mio lutto" : Marta, risentita, parla della scelta "poco coraggiosa" di Nicolò e lo accusa di aver strumentalizzato la sua personale tragedia.

Uomini e Donne - Marta Pasqualato contro Nicolò Brigante : "ha strumentalizzato il mio lutto" : Marta, risentità, parla della scelta "poco coraggiosa" di Nicolò e lo accusa di aver strumentalizzato la sua personale tragedia.

U&D - Marta Pasqualato dopo la scelta di Nicolò Brigante : «Sto male - lui mente a se stesso» : ROMA - 'Sto male ma non posso farci nulla'. Un momento difficile per Marta Pasquato : durante il trono classico di ' Uomini e donne ' infatti il suo tronista, Nicolò Brigante , ha scelto la sua '...

Uomini e Donne - Nicolò Brigante : "Virginia? Grande passione" : Nicolò Brigante, intervistato da 'Uomini e Donne Magazine, a pochi giorni dalla fine della sua decisione finale, non trattiene l'emozione per la relazione intrapresa con Virginia Stablum: La prima notte insieme? Abbiamo parlato tutto il tempo, non abbiamo mai dormito. Eravamo curiosi di conoscere l’uno i pensieri dell’altro. E poi da quel momento il passato ce lo siamo lasciato alle spalle. L'ex tronista, in poche parole, poi, ha spiegato i ...

Uomini e Donne - Nicolò Brigante e Virginia Stablum si sono già lasciati? Ecco tutta la verità : Mercoledì 2 maggio è andata in onda su canale 5 la scelta di Nicolò Brigante a Uomini e Donne . Il tronista siciliano e Virginia Stablum , ex compagna di Ignazio Moser, sono usciti dal programma di ...

Uomini e Donne : Marta Pasqualato attacca Nicolò Brigante sui social : Marta Pasqualato contesta Nicolò Brigante dopo la scelta a Uomini e Donne Maggio, si sa, é il mese delle scelte presso gli Studi Elios in Roma. Infatti si sta per concludere anche questa stagione di Uomini e Donne che vede ancora sul trono Mariano, Sara e Nilufar. Quest’ultima è prossima alla scelta. La giovane ragazza dagli occhi azzurri farà la sua scelta la prossima settimana. Chi sarà il suo principe con il quale iniziare una nuova storia ...

Registrazione Uomini e Donne / Trono Classico : Nicolò Brigante e Virginia Stablum ospiti? : Registrazione Uomini e Donne Trono Classico: Sara Affi Fella, Mariano Catanzaro e Nilufar Addati tornano in studio. Sara annuncia la data della scelta?(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 18:06:00 GMT)

Uomini e Donne/ Nicolò Brigante pensa ancora a Marta Pasqualato? Un gesto scatena il gossip (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazione trono classico. Nicolò Brigante accende i sospetti dopo la scelta: pensa ancora a Marta Pasqualato? Virginia intanto...(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 07:05:00 GMT)

La scelta di Nicolò Brigante è Virginia Stablum/ Uomini e Donne : lo sfogo social di Marta Pasqualato : La scelta di Nicolò Brigante è Virginia Stablum. Cos'è accaduto alla nuova coppia di Uomini e Donne dopo la puntata? Ecco le prime novità e non solo (Pubblicato il Thu, 03 May 2018 14:20:00 GMT)

LA SCELTA DI Nicolò Brigante È VIRGINIA STABLUM/ Uomini e Donne : "come nelle favole" : La SCELTA di NICOLÒ BRIGANTE è VIRGINIA STABLUM. Cos'è accaduto alla nuova coppia di Uomini e Donne dopo la puntata? Ecco le prime novità e non solo (Pubblicato il Thu, 03 May 2018 12:15:00 GMT)

La scelta di Nicolò Brigante è Virginia Stablum/ Uomini e Donne : primi gesti da coppia e non solo : La scelta di Nicolò Brigante è Virginia Stablum. Cos'è accaduto alla nuova coppia di Uomini e Donne dopo la puntata? Ecco le prime novità e non solo(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Maria De Filippi colpisce ancora : il tronista Nicolò Brigante ha trovato l'anima gemella : Il programma di Maria de Filippi , Uomini e Donne , continua a sfornare coppie e questa volta a trovare l'amore è stato il tronista Nicolò Brigante che durante l'ultima puntata ha preso la sua ...