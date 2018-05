NBA – LiAngelo Ball mette le cose in chiaro | “voglio i Lakers per giocare con Lonzo

sportfair

: RT @Pianeta_Basket: NBA Draft - LiAngelo Ball: 'La mia priorità è essere scelto dai Lakers e giocare con Lonzo': LiAngelo Ball, fratello de… - michimonti : RT @Pianeta_Basket: NBA Draft - LiAngelo Ball: 'La mia priorità è essere scelto dai Lakers e giocare con Lonzo': LiAngelo Ball, fratello de… - NbaReligion : Gelo vuole raggiungere il fratello a #LakeShow - mariot_22 : LiAngelo Ball: “Voglio giocare ai Lakers con mio fratello Lonzo” -

(Di martedì 15 maggio 2018)ha chiarito la sua volontà in vista del prossimo Draft NBA: il figlio di LaVarvuoleaicon il fratelloLa postseason si avvia verso la fine e dopo sarà tempo di Draft. La lotteria di quest’anno sarà particolarmente piena di talenti che impegneranno le franchigie in possesso delle tanto agognate scelte al primo turno. Particolare anche la situazione legata alle scelte del secondo turno. Iin possesso di 2 scelte per la seconda tornata, potrebbero utilizzarne una per prendere, fratello di. O almeno è quello che il figlio di mezzo della famigliasi augura: “isono sicuramente la mia priorità. Vogliocon mio fratello. Quando abbiamo giocato insieme io e Zo, siamo rimasti imbattuti e questo succederà anche in futuro. Diventeremo sempre più forti, più veloci e con maggiori attitudini per il ...