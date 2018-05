Nba - Golden State vince a Houston : ROMA, 15 MAG - Si è aperta con la vittoria dei Golden State Warriors la serie di finale di Western Conference. I campioni in carica della Nba infatti questa notte hanno battuto in trasferta gli ...

Nba 2018 : Golden State passa a Houston in gara-1 della finale ad Ovest : La tanto attesa serie di finale di Conference ad Ovest tra Houston e Golden State ha preso il via nella notte. gara-1 ha sorriso ai Warriors, vincitori per 119-106. I campioni in carica hanno dato lo strappo decisivo all’inizio del quarto periodo, guidati da un Kevin Durant inversione extra-lusso, con 37 punti realizzati, e soprattutto un Klay Thompson particolarmente efficace, con 28. Il 13-4 siglato con 8 punti di quest’ultimo ha ...

Nba playoff - Houston-Golden State la finale dell’Ovest/ Steve Curry torna in versione LeBron : Nba Play off 2018: sarà Houston-Golden State la finale di Conference della costa ovest. I Rockets hanno superato 4-1 gli Utah jazz, trascinati da Chris Paul.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:02:00 GMT)

Golden State Warriors e Houston Rockets giocheranno la finale della Western Conference dei playoff Nba : La finale della Western Conference dei playoff NBA sarà giocata, come da pronostico, Golden State Warriors contro Houston Rockets. Golden State e Houston hanno eliminato questa notte le rispettive avversarie incontrate in semifinale, i New Orleans Pelicans e gli Utah The post Golden State Warriors e Houston Rockets giocheranno la finale della Western Conference dei playoff NBA appeared first on Il Post.

Nba Playoff 2018 : Paul è un gigante contro i Jazz - Curry spazza via i Pelicans. La finale ad Ovest sarà tra Houston e Golden State : Houston Rockets e Golden State Warriors si sfideranno nella finale della Western Conference. L’esito più scontato emerge dalla notte NBA, che di fatto chiude le serie che vedono impegnate nelle semifinali ad Ovest le due future contendenti. Gli Houston Rockets trovano il punto decisivo del 4-1 grazie al successo per 112-102 al Toyota Center contro gli Utah Jazz, che restano in partita fino in fondo prima di cedere alla furia di uno ...

Basket - playoff Nba : Golden State e Houston a un passo dalla finale di Conference : NEW YORK - Golden State e Houston si aggiudicano gara-4 e si portano in vantaggio 3-1 nelle rispettive serie di semifinali play-off della Western Conference Nba contro New Orleans e Utah, potendo ...

