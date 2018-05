Nazionale | Mancini “Voglio riportare l’Italia dove merita | Balotelli e Buffon? Parlerò

Nazionale - la “postilla” nel contratto di Mancini : si rinnoverà sino al Mondiale 2022 se… : Roberto Mancini è il nuovo allenatore della Nazionale italiana, il tecnico è stato presentato oggi alla stampa in presenza di Uva e Fabbricini “Penso che il contratto riassuma le volontà delle parti. Quindi un programma a medio-lungo termine, con delle tutele necessarie, un percorso condiviso, un utilizzo per i nostri sponsor dei diritti d’immagine del neo ct. E’ un contratto che prevede delle premialità importanti in base ai ...

Nazionale - Roberto Mancini si presenta : “chiameremo Balotelli” - novità anche su Buffon e Pirlo : Nazionale, Roberto Mancini si presenta: la conferenza stampa – Italia-Mancini, mancava solo l’ufficialità che nelle ultime ore è prontamente arrivata, inizia un nuovo progetto dopo la delusione della mancata qualificazione in Russia. Ecco i dettagli economici dell’accordo: contratto biennale da 2 milioni netti a stagione, ma come svela il ‘Corriere dello Sport’ è prevista un’opzione che consentirebbe a Mancini di restare al timone della ...

Roberto Mancini nuovo ct della Nazionale : "Voglio riportare l'Italia in alto. Parlerò con Buffon e Balotelli" : Sorridente ed emozionato. È il primo giorno di Roberto Mancini da commissario tecnico dell'Italia. A Coverciano l'ex allenatore dello Zenit si presenta alla stampa, il giorno dopo la firma che ha ufficializzato la sua nuova avventura sulla panchina della Nazionale. "Allenare la Nazionale è motivo di orgoglio per chiunque. penso sia il momento giusto per me. Il periodo è difficile e molto va fatto. Ho pensato che questo ...

Nazionale - il nuovo tecnico Roberto Mancini si presenta : “sì a Balotelli e Pirlo” - i dettagli dell’accordo : Roberto Mancini ha parlato alla stampa dopo l’annuncio che sancisce il suo approdo sulla panchina della Nazionale italiana Roberto Mancini è il nuovo allenatore della Nazionale italiana. Il nome dell’ex Zenit circolava da tempo attorno alla panchina azzurra ed oggi è arrivata l’ufficialità dell’accordo con la Figc, annunciato dal commissario straordinario Fabbricini. Mancini ha iniziato dicendosi soddisfatto ...

Nazionale - Roberto Mancini si presenta : la conferenza stampa LIVE : Nazionale, Roberto Mancini si presenta: la conferenza stampa LIVE – Italia-Mancini, mancava solo l’ufficialità che nelle ultime ore è prontamente arrivata, inizia un nuovo progetto dopo la delusione della mancata qualificazione in Russia. Ecco i dettagli economici dell’accordo: contratto biennale da 2 milioni netti a stagione, ma come svela il ‘Corriere dello Sport’ è prevista un’opzione che consentirebbe a Mancini di restare al timone ...

Nazionale - Roberto Mancini nuovo ct : contratto biennale con opzione fino ai Mondiali del 2022 : Non si è fatto spaventare dal compito che lo aspetta, dopo la clamorosa esclusione dell’Italia dai Mondiali di Russia 2018: rifondare la Nazionale – a partire dalla rosa di convocati – e mettere in piedi una squadra capace di tornare a competere a livello interNazionale. Roberto Mancini ha lasciato lo Zenit San Pietroburgo e ha firmato come nuovo commissario tecnico degli Azzurri. La conferma è arrivata poco dopo le 21 di ...

