Nazionale | Mancini | Voglio riportare l' Italia a vincere Chiamerò Balotelli

Mancini : 'La Nazionale è un orgoglio. I giocatori devono sognare l'Azzurro. Voglio giocatori tecnici - sì a Balotelli' : Non facciamo politica in questo momento di transizione. Serviva un commissario tecnico e la scelta è squisitamente tecnica. La scelta di Roberto è l'ottimo che potevamo fare in questo momento. ...

Roberto Mancini nuovo ct della Nazionale : "Voglio riportare l'Italia in alto. Parlerò con Buffon e Balotelli" : Sorridente ed emozionato. È il primo giorno di Roberto Mancini da commissario tecnico dell'Italia. A Coverciano l'ex allenatore dello Zenit si presenta alla stampa, il giorno dopo la firma che ha ufficializzato la sua nuova avventura sulla panchina della Nazionale. "Allenare la Nazionale è motivo di orgoglio per chiunque. penso sia il momento giusto per me. Il periodo è difficile e molto va fatto. Ho pensato che questo ...

Nazionale - il nuovo tecnico Roberto Mancini si presenta : “sì a Balotelli e Pirlo” - i dettagli dell’accordo : Roberto Mancini ha parlato alla stampa dopo l’annuncio che sancisce il suo approdo sulla panchina della Nazionale italiana Roberto Mancini è il nuovo allenatore della Nazionale italiana. Il nome dell’ex Zenit circolava da tempo attorno alla panchina azzurra ed oggi è arrivata l’ufficialità dell’accordo con la Figc, annunciato dal commissario straordinario Fabbricini. Mancini ha iniziato dicendosi soddisfatto ...

Roberto Mancini è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana Video : 2 Poche ore fa è arrivata l'ufficialita' dalla Federazione italiana Giuoco Calcio, Roberto Mancini è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale maggiore italiana [Video]. L'ex allenatore dell'Inter ha rescisso nella giornata di ieri con lo Zenit San Pietroburgo dopo l'ultima gara del campionato russo. Lunedì ha firmato il contratto che lo leghera' alla formazione azzurra per due anni, fino agli Europei itineranti del 2020. Nelle ...

