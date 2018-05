Nazionale | la “postilla” nel contratto di Mancini | si rinnoverà sino al Mondiale 2022 se…

sportfair

(Di martedì 15 maggio 2018) Robertoè il nuovo allenatore dellaitaliana, il tecnico è stato presentato oggi alla stampa in presenza di Uva e Fabbricini “Penso che ilriassuma le volontà delle parti. Quindi un programma a medio-lungo termine, con delle tutele necessarie, un percorso condiviso, un utilizzo per i nostri sponsor dei diritti d’immagine del neo ct. E’ unche prevede delle premialità importanti in base ai successi e al percorso che laitaliana farà durante le sue annate sportive. E’ corretto dire che ilsi prolungherà se si arriverà alla qualificazione agli Europei”. Lo ha detto il direttore generale della Figc, Michele Uva, durante la conferenza stampa di presentazione a Coverciano del nuovo allenatore dellaazzurra, Roberto, a proposito dei termini di durata delcon la Fgic. ...