Nave da crociera in avaria nel canale della Giudecca | Aria irrespirabile

Avaria al motore - Nave da crociera bloccata nel Canale della Giudecca a Venezia : La Marella Discovery ha avuto difficoltà ad uscire dal Canale della Giudecca a causa di un'Avaria al motore ed è stata trainata dai rimorchiatori nel porto di Venezia.Continua a leggere

Venezia - Nave da crociera da 40mila tonnellate in avaria : bloccata nel canale della Giudecca per 30 minuti : Prima o poi doveva accadere. Una della grandi navi che attraversano ogni giorno i canali del centro storico di Venezia è finita in avaria. Si trovava nel canale della Giudecca e a causa dei motori è diventata ingovernabile. Si tratta della Marella Discovery, un’imbarcazione di 40mila tonnellate di stazza, lunga 264 metri e larga 37 metri. Un vero bestione. Immediato l’allarme, anche perché il pericolo per i numerosi natanti che ...

Fincantieri consegna la Nave da crociera extra-lusso "Seabourn Ovation" : Fincantieri consegna alla società armatrice Seabourn Cruise Line, brand di Carnival Corporation, primo operatore crocieristico al mondo, la nave da crociera extra-lusso "Seabourn Ovation"

Viaggi& Turismo : ecco 10 cose sorprendenti sulla Nave da crociera più grande del mondo : Quando sembra che ormai le abbiano inventate proprio tutte e sia impossibile offrire di meglio a bordo di una nave da crociera, ecco che arriva una nuova sorpresa. Questa volta a lasciare a bocca aperta è la “Symphony of the Seas” della compagnia Royal Caribbean, già ribattezzata come la più grande nave da crociera del mondo. Da sabato 7 aprile ha iniziato la sua navigazione partendo da Barcellona, per un itinerario di sette notti ...

Turista cade improvvisamente dalla Nave da crociera e scompare in acqua : L'incidente a bordo della Pacific Dawn che stava effettuando una crociera nei caraibi. Le ricerche sono in corso ma la situazione del mare complica le cose.Continua a leggere

Incidente per una Nave da crociera molto nota : si schianta contro la banchina e affonda il pontile [VIDEO] : Incidente in Honduras il 10 aprile per una nave da crociera molto nota: la Msc Armonia si è schiantata contro una banchina del molo del porto di Roatan, in una delle isole scalo della sua crociera caraibica. I media locali hanno riferito che la nave si è avvicinata ad alta velocità alla banchina, colpendola in pieno e facendo affondare il pontile: a bordo erano presenti 1800 passeggeri. Non si sono registrati feriti e la nave ha subito qualche ...

Salpa Symphony of the Seas - la Nave da crociera più grande : Partirà il 31 marzo dal porto di Barcellona Symphony of the Seas, la nave da crociera più grande al mondo. L'ultima nata della Royal Caribbean, dopo due giorni di viaggio pre-inaugurale da Malaga a Barcellona, comincia la sua vita nella rotta mediterranea. Farà tappa a Marsiglia, La Spezia, ...