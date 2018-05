Navalny condannato a 30 giorni carcere

Alexei Navalny è stato condannato a 30 giorni di carcere per aver preso parte a una manifestazione non autorizzata contro Putin : Alexei Navalny, il più noto oppositore di Vladimir Putin, è stato condannato a 30 giorni di carcere per aver preso parte a una manifestazione di protesta non autorizzata contro il presidente russo Vladimir Putin, il 5 maggio a Mosca. La The post Alexei Navalny è stato condannato a 30 giorni di carcere per aver preso parte a una manifestazione non autorizzata contro Putin appeared first on Il Post.