Naufragio in Egeo | 3 bimbi tra i 7 morti

Migranti - Naufragio nel mar Egeo : sette afghani morti - tre sono bambini : Un barcone di Migranti si è rovesciato nella notte mentre cercava di raggiungere l’isola greca di Lesbo, nel mar Egeo. Nel naufragio, come riporta Anadolu, hanno perso la vita 7 afghani, tra cui 3 bambini. A lanciare l’allarme sono stati alcuni pescatori della zona. Immediato l’intervento in mare della guardia costiera di Ankara, che è riuscita a salvare 13 persone. Il barcone, come riporta l’agenzia di stampa Anadolu, ...