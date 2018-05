lastampa

: Nasce l'Italia di #Mancini: si riparte da Balotelli e dal cambio modulo ?????? - GoalItalia : Nasce l'Italia di #Mancini: si riparte da Balotelli e dal cambio modulo ?????? - LaStampa : Nasce l’Italia targata Roberto Mancini: “Dobbiamo tornare sul tetto del mondo” - Morsello88 : .........La mafia nasce e si sviluppa subito dopo l’unificazione del Regno d’Italia.' ROCCO CHINNICI -

(Di martedì 15 maggio 2018) Un sogno. Il più grande per chi “come me è entrato a Coverciano per la prima volta nel ‘78, a quattordici anni...”. Coverciano è la casa degli azzurri ed è da qua che comincia l’avventura del nuovo ct. “Il mio obiettivo? Riportaredove merita. E’ da troppo tempo che non vinciamo un campionato europeo e la prima sfida è prop...