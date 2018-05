Nasce l' Italia di Roberto Mancini | ' Dobbiamo tornare sul tetto del mondo'

Nasce l’Italia targata Roberto Mancini : “Dobbiamo tornare sul tetto del mondo” : Un sogno. Il più grande per chi “come me è entrato a Coverciano per la prima volta nel ‘78, a quattordici anni...”. Coverciano è la casa degli azzurri ed è da qua che comincia l’avventura del nuovo ct Roberto Mancini. “Il mio obiettivo? Riportare l’Italia dove merita. E’ da troppo tempo che non vinciamo un campionato europeo e la prima sfida è prop...

Salute : in Italia ogni 18 minuti Nasce un bambino con una malattia congenita : ogni 18 minuti nasce un bambino con una malattia congenita. L’Associazione ASM onlus e la Fondazione ASM per la Salute dell’Infanzia affrontano ogni giorno una sfida impegnativa ma irrinunciabile: diminuire il numero dei bambini che ancora oggi nascono con una malattia congenita. In Italia, si tratta di 43.200 neonati ogni anno. Quest’anno l’Illustrissima Casa Jantus Lordi de Sobremonte ha deciso di dare un contributo a ...

Nascerà in Puglia il primo Spazioporto italiano : info e dettagli : Sarà in Puglia, nella zona di Taranto-Grottaglie, il primo Spazioporto italiano destinato ai voli suborbitali per il turismo spaziale e non solo. <lo ha reso noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo che l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha completato l’iter di analisi per individuare il luogo più adatto per realizzare e attivare la struttura entro il 2020. La scelta dell’area è stata accolta con ...

Atene - Nasce la rivista italiana Periptero. L’editore : “Ecco i tesori nascosti della letteratura greca”. Il 10 maggio la presentazione a Milano : Un viaggio nei tesori nascosti del mondo greco, dall’antichità all’età contemporanea. Un lavoro di ricerca sulla cultura ellenica – che ha dato le basi al pensiero occidentale e ha qualcosa da dire anche oggi – con saggi aperti a tutti e non rivolti solo all’ambiente accademico. Affinché i segreti della filosofia, del teatro, della letteratura e delle arti della Grecia siano svelati anche a chi non possiede tutti ...

"Accordo coi 5S ancora possibile Il governo del Colle non Nascerà" Matteo Salvini ad Affaritaliani.it : Matteo Salvini AD Affaritaliani.it: "Lavoro fino all'ultimo minuto per far partire un governo, e qualche possibilità ancora c'è, altrimenti da domani l'unica cosa che si può chiedere è la data delle elezioni. Il prima possibile..." Segui su Affaritaliani.it

Cibus : domani - martedì 8 Maggio Nasce “Filiera Italia” : domani martedì 8 Maggio al Cibus, Salone Internazionale dell’Alimentazione (Parma 7 – 10 Maggio 2018), sarà presentata FILIERA ITALIA, la nuova realtà associativa che unisce, per la prima volta, la produzione agricola e l’industria italiane per far crescere il nostro Paese difendendo l’eccellenza, l’unicità e l’autenticità del modello agroalimentare italiano. L’appuntamento è per martedì 8 Maggio alle ...

[L'analisi] Disastro Italia - la legislatura muore prima di Nascere. E si torna al voto dopo calci e sputi : Il ruolo del Pd e di Renzi Il Pd che nel 2013 fu rifiutato e umiliato, proprio dal comico genovese - nei giorni dello streaming - stavolta è rimasto sull'Aventino dopo una direzione suicida in cui ...

La famiglia birra Moretti si allarga : Nasce Ipa - Italian pale al : Milano, 7 mag. , askanews, Come spesso accade nel mondo del cibo e del bere, le ricette di maggior successo nascono da errori o dal bisogno di fare di necessità virtù. Lo è stato per il panettone, per ...

La Clinica per RiNascere : gli obesi italiani si mettono (letteralmente) a nudo su Real Time : La Clinica per Rinascere - Rosarita Sono anni che Real Time mostra al pubblico storie di persone obese, che combattono contro se stesse per provare a guarire dalla malattia. Finora si è trattato sempre di Realtà straniere (il format più famoso è Vite al Limite) ma da stasera toccherà agli obesi italiani scendere in campo, o meglio salire sulla bilancia: alle 21.10 parte sul canale 31 La Clinica per Rinascere – obesity Center Caserta, ...

Calcio - come sarà la nuova Italia di Roberto Mancini? La possibile formazione : alla ricerca del gol per riNascere : La Nazionale Italiana di Calcio sta per essere affidata nelle mani di Roberto Mancini. Manca soltanto l’ufficialità ma sarà l’attuale tecnico dello Zenit San Pietroburgo a sedere sulla panchina e a dover trascinare il nostro movimento dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali. Compito arduo per il 53enne che ha confermato la propria disponibilità alla Federazione e che nelle prossime settimane dovrà definire tutti i ...

RiNascente - lo shopping italiano «Siamo una collezione di negozi» : NUOTO, calcio, basket. Se per un attimo provate ad accompagnare Pierluigi Cocchini fuori dal suo ufficio di amministratore delegato di Rinascente, vi troverete davanti uno sportivo a 360 gradi. La ...

Italia - ecco come cambia la squadra con Mancini : nuovo modulo e Balotelli - l’11 per riNascere [FOTO] : Italia, ecco la squadra che ha in mente Roberto Mancini – Sta per iniziare un nuovo corso per la Nazionale, l’obiettivo è riscattare l’amara eliminazione contro la Svezia, la decisione è stata quella di ripartire da Roberto Mancini. Tra la Federazione ed il futuro allenatore azzurro, ci saranno da risolvere solo gli ultimi dettagli legati al contratto, ma un accordo di massima c’è già, anche se non è arrivato l’annuncio ...

ANTEPRIMA - Nasce in Italia il più grande fondo di venture capital. La scommessa è per competenze e tecnologie made in Italy - : ... rivolgendosi a investitori istituzionali Italiani e a istituzioni europee interessate sia ai rendimenti attesi di questa "asset class", sia alla opportunità di finanziare l'economia reale, la ...

Nasce “Costo ristrutturazione Casa” - il nuovo portale italiano sulle ristrutturazioni : Che l’Italia sia costantemente soggetta al rischio di terremoti è evidente ormai da diversi anni, da quando la faglia sottostante