Musica | il festival Monza Visionaria porta in Brianza suoni e colori dell' India | il

Musica. Chick Corea suona le ultime note del Ravenna Jazz Festival al Teatro Alighieri : Approda al mondo del canto con Martina Grossi, con la quale studia tecnica vocale e improvvisazione, iniziando a familiarizzarsi col repertorio Jazzistico. Nel 2007 entra nelle file dell'Alma Jazz ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città CONFERITO IL PATROCINIO UNESCO AL 55° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI Musica DA CAMERA DI CERVO : Il FESTIVAL INTERNAZIONALE di MUSICA da CAMERA di CERVO ha ricevuto " tramite la Commissione Nazionale Italiana - il PATROCINIO dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura , UNESCO, , in considerazione della rilevanza culturale dell'iniziativa intesa a valorizzare il linguaggio della MUSICA. Riconoscimento prestigioso, che attribuisce a CERVO un ...

10° Festival di Musica per bambini : Sabato 21 aprile all'Immaginario Scientifico i più grandi , dai 7 anni, sono invitati fuori per la Notte Immaginaria - Il suono della scienza: niente genitori, solo bambini e sacchi a pelo, fuori per ...

MI AMI Festival 2018 : ricomincia tra poco il festival della Musica importante a Milano - : Presente anche quest'anno l'area ristoro tutta dedicata al buon cibo con i migliori FOOD TRUCK che proporranno specialità da tutto il mondo. BIGLIETTI E ABBONAMENTI Dopo gli early birds sold out in ...

MAGGIO MusicaLE FIORENTINO/ Con "Cardillac" il festival torna ai suoi antichi fasti : Il 5 MAGGIO è stato inaugurato l’LXXXI festival del MAGGIO MUSICALE FIORENTINO con un nuovo allestimento di Cardillac di Paul Hindemith. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 06:32:00 GMT)UMBRIA JAZZ SPRING/ Da Natale alla primavera passando per l'estate: ecco la terra della musicaL'EVENTO/ Pentecoste a Salisburgo e i festival estivi italiani

Musica e arte di strada - un mese di eventi con il LongLake Festival : Dalla letteratura all'arte, passando per l'architettura e la scienza, questo Festival vuole far "respirare" le menti del pubblico, in un incontro di parole e mondi. Perché in fondo sono azioni ...

Al comisano Marco Guccione il 'Premio Rai-Cinema Channel' al Festival Internazionale dei Tulipani per la Musica del docufilm 'A me resta la ... : Un giovane siciliano modello che, grazie ai sacrifici, è riuscito a laurearsi in Economia presso l'Università degli studi di Catania e da gennaio si è trasferito a Roma dove lavora presso un noto ...

CASELLE TORINESE " Tutto pronto per la quarta edizione del "Festival del Musical" - CON PROMO - : Pertanto, avrà luogo anche in caso di maltempo; tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito, ma, in ottemperanza alle nuove disposizioni normative, i posti saranno limitati. Verificarne la ...

URBAN FOOD FESTIVAL : TRE GIORNI FRA Musica - FUMETTI - CIBO E VINILI : MUSICA, spettacoli, street FOOD e tanto vintage all'insegna di VINILI e FUMETTI: è 'Uff-URBAN street FOOD', il FESTIVAL che dal 4 al 6 maggio animerà il Centro commerciale polifunzionale San Donato a Novoli. "...

Musica - la Symphonic Band di Buseto Palizzolo vince il Taormina Music Festival : Il 29 aprile si è svolto a Taormina il 3° concorso Bandistico internazionale 'Taormina Music Festival'. Il concorso, occasione di confronto e crescita tra Bande italiane e non, ha contato la ...

'Polinote Musica in città' : sei comuni - un unico festival - dal 5 maggio al 10 giugno : Per più di un mese il programma prevede una ventina di appuntamenti tra concerti, spettacoli di Musica e lettura, nei luoghi più significativi della città di Pordenone , Convento di San Francesco, ...

Musica classica - jazz - danza e arte : Ravello Festival 2018 da record : La chiusura jazz sarà affidata a Bill Frisell accompagnato sul palco dalla cantante Petra Haden con il progetto When you wish upon a star dedicato al mondo del cinema e a quelle atmosfere Musicali ...

MALI - IL FESTIVAL NEL DESERTO/ Musica dei Tuareg sfida gli jihadisti dopo la strage al confine col Niger : Musica contro la guerra: lo scorso febbraio si è tenuto di nuovo nella capitale del MALI il FESTIVAL nel DESERTO che era stato sospeso per via della guerra civile nel paese(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 13:12:00 GMT)

Sanremo Musical - La storia del Festival di Sanremo dal Casinò all'Ariston : Mancava, quindi, nel panorama degli spettacoli e delle proposte teatrali un prodotto che declinasse la storia di questo Festival, che, come abbiamo visto nell'ultima edizione, è capace di fermare ...