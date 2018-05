MotoGp – Zarco a Le Mans per trionfare | ma attenzione a Honda e Ducati | il programma del

MotoGp Yamaha - Zarco : «Saprò trasformare la pressione in energia positiva» : TORINO - È ancora alla ricerca della prima vittoria in MotoGp Johann Zarco. L'occasione giusta potrebbe presentarsi nella gara di casa a Le Mans. Il francese del team Tech3 non nasconde le proprie ...

MotoGp test Jerez - Zarco : «Sono molto soddisfatto» : Jerez DE LA FRONTERA - Johann Zarco sta raccogliendo grandi risultati, con due podi nelle ultime due gare e il secondo posto nel Mondiale, mentre i piloti ufficiali Yamaha sembrano brancolare nel buio ...

MotoGp - l’enigma Yamaha : Johann Zarco va forte e Valentino Rossi arranca. Dipende solo dalla moto? : Ieri è andata in archivio una sessione di test sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna) ed il risultato finale invita ad alcune riflessioni: Johann Zarco il più veloce con la Yamaha mentre Valentino Rossi arranca in decima posizione, con una M1 (teoricamente) più evoluta. Sono solo prove e probabilmente il “Dottore” non si è dannato l’anima nel cercare il tempo. Resta il fatto che la moto nipponica, tra le sue mani, ...

MotoGp - Test Jerez 2018 : Johann Zarco svetta in Andalusia - Marquez quinto senza preoccupazioni - in difficoltà Valentino Rossi : E’ il francese Johann Zarco il migliore della giornata di Test a Jerez de la Frontera (Spagna), tenutisi il giorno dopo il quarto round del Mondiale 2018 di MotoGP. Il centauro transalpino della Yamaha Tech3 ha confermato le sue grandi capacità e con il crono di 1’37″730 ha concluso davanti a tutti. Alle sue spalle, il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda), uscito deluso dalla gara di ieri (ritiro) e con tanta voglia di ...

MotoGp - Spagna : Marquez vince a Jerez davanti a Zarco e Iannone : Marc Marquez ha vinto in completa scioltezza il gran premio di casa, in Spagna a Jerez de la Frontera, al termine di una gara davvero incredibile in cui è successo di tutto. A otto giri dalla conclusione, infatti, Dovizioso, terzo, ha tentato il sorpasso su Lorenzo, entrambi sono andati lunghi con lo spagnolo che nel tentativo di rientrare all'interno ha però buttato giù dalla moto Dani Pedrosa che stava sorpassando entrambi: nella carambola ...

MotoGp - Spagna : pole di Crutchlow davanti a Pedrosa e Zarco. Decimo Rossi : JEREZ DE LA FRONTERA , Spagna, - Cal Crutchlow ha ottenuto la pole della Motogp sul circuito di Jerez. Il britannico del team Lcr Honda ha preceduto Dani Pedrosa , Repsol Honda, e la Yamaha di Johann ...

MotoGp - il manager di Zarco : "Rossi gli ha chiuso tutte le porte in Yamaha" : Dura presa di posizione di Laurent Fellon, secondo cui Valentino avrebbe giocato un ruolo chiave nel passaggio del francese in KTM

