MotoGP | GP Francia 2018 | Andrea Dovizioso e Ducati | ora non si può più sbagliare Marquez

oasport

: MotoGp Francia 2018, la fuga di Marquez e le difficoltà Ducati - infobetting : MotoGp Francia 2018, la fuga di Marquez e le difficoltà Ducati - scommesse_it : Francia, carica Marquez 'Sfruttiamo il momento' - serieacaffe : Francia, carica Marquez 'Sfruttiamo il momento' -

(Di martedì 15 maggio 2018) Lasbarca a Le Mans, siamo solamente al quinto appuntamento stagionale, mancano dunque ancora 14 gare, ma il tempo stringe, per tutti i piloti che non si chiamino Marc. Su tutti, anche per lo status di “rivale numero uno”, meritatamente guadagnato sul campo, mettiamotra i protagonisti che non possono più aspettare. Il romagnolo, infatti, deve dare una risposta immediata al campione del mondo in carica, altrimenti si rischierà seriamente di vivere un campionato già segnato. E non siamo ancora arrivati all’estate. Perchè parliamo in questo modo? Per diversi motivi. Da un lato per la consapevolezza che, soprattutto in questo, tenere testa al binomio Marce Honda sarà quanto mai complicato, sia perchè i punti in classifica iniziano a diventare corposi, infine per colpa di unache non sta assecondando pienamente il suo ...