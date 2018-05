Morto lo scrittore Tom Wolfe | autore de ‘Il falò delle vanità’

tvzap.kataweb

: #UltimOra E' morto lo scrittore Tom Wolfe: aveva 87 anni - SkyTG24 : #UltimOra E' morto lo scrittore Tom Wolfe: aveva 87 anni - ilpost : È morto lo scrittore Tom Wolfe - repubblica : ?? E' morto lo scrittore Tom Wolfe -

(Di martedì 15 maggio 2018) E’ mancato il 14 maggio per le conseguenze di una polmonite il saggista estatunitense Tomde Ilvanità. Aveva 88 anni – essendo un classe 1930 -, era nativo di Richomond, in Virginia, ed è scomparso a New York, la sua città d’adozione in cui s’era trasferito negli anni 60 e che ha molto amato per tutta la vita. Tom, inventore del radical-chic Personalità brillante e a tratti anche caustica, a lui si deve l’invenzione del fortunatissimo neologismo “radical-chic” (che, sinteticamente, vuole raggruppare tutte quelle persone con idee politiche o sociali radicali e sovversive ma che amano bere champagne e discutere nei salotti buoni e alle tavole facoltose invece che attuare il loro propositi nelle strade). Tomde Ilvanitàdi numerosissimi articoli e saggi, è noto per aver ...