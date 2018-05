Morto l' immobiliarista Salvatore Ligresti | da Paternò ai salotti milanesi

Morto Salvatore Ligresti - l’immobiliarista aveva 86 anni : Morto Salvatore Ligresti , l’immobiliarista aveva 86 anni L'ingegnere, originario di Paternò, è Morto al San Raffaele di Milano. Per anni è stato a capo della compagnia assicurativa Fonsai Parole chiave: Salvatore _ Ligresti ...

Salvatore Ligresti Morto - l’immobiliarista aveva 86 anni. Protagonista della finanza milanese : scandali - inchieste - condanne : Salvatore Ligresti è morto in un ospedale milanese. aveva 86 anni ed era malato da tempo. l’immobiliarista, originario di Paternò, è stato a lungo a capo della galassia assicurativa Fonsai: Protagonista del mondo finanziario milanese e al centro di scandali e di molte inchieste giudiziarie: l’11 ottobre 2016 la condanna a 6 anni nel processo relativo al falso in bilancio e all’aggiotaggio informativo su Fondiaria Sai (i giudici avevano ...