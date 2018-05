Morti per trapianto verso l' archiviazione

Gaza : bilancio Morti per violenze sale a 59 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Strage a Gaza nel giorno dell'apertura dell'ambasciata : oltre 50 Morti : Poi l'appassionato discorso di Netanyahu: "Questa è storia" "Non abbiamo migliori amici al mondo che gli Usa". Il premier israeliano Benyamin Netanyahu inizia così il suo appassionato discorso. "...

INCIDENTE IN CANTIERE NAVALE - OPERAIO SCHIACCIATO DA LASTRA METALLICA/Ancora Morti sul lavoro - record in Veneto : La Spezia, INCIDENTE CANTIERE NAVALE: morto OPERAIO, un altro grave. Le ultime notizie: sono stati travolti da LASTRA METALLICA. Indagano sull'accaduto i carabinieri(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 23:09:00 GMT)

Due operai sono Morti in un cantiere navale di La Spezia : Due operai sono morti nel pomeriggio in un cantiere navale a La Spezia, in Liguria. L’incidente è avvenuto nei cantieri del gruppo Antonini e per il momento non ci sono altre informazioni. La morte dei due operai è stata confermata The post Due operai sono morti in un cantiere navale di La Spezia appeared first on Il Post.

Salute - 500mila Morti nel mondo da grassi trans : piano dell’Oms per eliminarli : L’Organizzazione mondiale della sanità dichiara guerra ai grassi trans. E lo fa diffondendo ‘Replace’, una guida per l’eliminazione a livello globale – passo dopo passo – dei grassi trans prodotti a livello industriale negli alimenti. Obiettivo, proteggere la Salute e salvare vite umane: l’Oms stima che ogni anno il consumo di questi grassi insaturi causi oltre 500 mila morti nel mondo per malattie ...

Due operai Morti nei cantieri del gruppo Antonini al Muggiano : Ancora un infortunio mortale sul lavoro. Due operai sono morti lunedì pomeriggio poco prima delle 16 mentre stavano lavorando in

La Spezia - incidente in un cantiere : Morti 2 operai. “Schiacciati da una lastra metallica” : La tragedia è avvenuta poco dopo le 16 ai cantieri del gruppo Antonini, al Muggiano, in frazione Pertusola, che si trova nella zona a est della città della Spezia.Continua a leggere

La Spezia - incidente in un cantiere navale : Morti due operai : Due operai sono morti questo pomeriggio poco prima delle 16 mentre stavano lavorando in un cantiere navale della Spezia. Lo hanno comunicato i carabinieri che sono sul posto assieme agli ispettori...

A Gaza decine di Morti prima dell'apertura dell'ambasciata americana a Gerusalemme : 'Oggi è il grande giorno in cui attraverseremo il recinto e diremo a Israele e al mondo che non accettiamo di essere occupati per sempre', ha detto un insegnante palestinese di Gaza all'agenzia ...

Gaza - scoppia la rabbia dei palestinesi per l'ambasciata Usa a Gerusalemme : 37 Morti e mille feriti negli scontri : Esplode la rabbia dei palestinesi nel giorno del trasferimento dell'ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme. Violentissimi scontri stanno infiammando il confine tra Gaza e Israele, con un...

Gaza - scoppia la rabbia dei palestinesi per l'ambasciata Usa a Gerusalemme : 37 Morti e mille feriti negli scontri : Esplode la rabbia dei palestinesi nel giorno del trasferimento dell'ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme. Violentissimi scontri stanno infiammando il confine tra Gaza e Israele, con un...

Inferno Gaza : 28 Morti e 1.200feriti. Ira palestinesi per l'ambasciata Usa a Gerusalemme : Esplode la rabbia dei palestinesi nel giorno dell'apertura dell'ambasciata Usa a Gerusalemme. Violentissimi scontri stanno infiammando il confine tra Gaza e Israele, con un bilancio di morti...

Inferno Gaza : 25 Morti e mille feriti. Ira palestinesi per l'ambasciata Usa a Gerusalemme : Esplode la rabbia dei palestinesi nel giorno dell'apertura dell'ambasciata Usa a Gerusalemme. Violentissimi scontri stanno infiammando il confine tra Gaza e Israele, con un bilancio di morti...