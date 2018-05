Morti bianche | Cna e Confartigianato contro il sistema dei subappalti

Morti bianche : nel 2018 due al giorno : Un bollettino di guerra, quello delle vittime sul lavoro, in continuo aumento. 258 gli incidenti mortali quest'anno e la media è in aumento, oltre il 12 percento rispetto all'anno scorso -

casellati Morti bianche lavoro italia muggiano la spezia : Il 13 maggio la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti casellati ha diramato un comunicato in cui ha commentato l’incidente alle Acciaierie Venete di Padova, avvenuto il giorno stesso, dove quattro operai sono rimasti ustionati, di cui tre versano in gravi condizioni. La casellati, tra le altre cose, ha scritto: “gli incidenti e le morti bianche sono ormai in costante aumento nel nostro Paese e si deve parlare di vera e ...

2018. Anno record di Morti bianche - 221 : L'ultimo grave incidente, ieri. Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita schiacciato da 700 chili di cemento. E' emergenza sicurezza. Il testo unico in materia di salute sul lavoro e prevenzione ...

Morti bianche - Spera - Ugl - : "Tante - troppe sono le vittime". : In Italia, oggi, - conclude Spera - è necessario rendere consapevole tutto il mondo del lavoro, dagli stessi lavoratori e dalle fabbriche, e le istituzioni della Repubblica, affinché le risorse per l'...

Primo Maggio - in piazza (anche) per le Morti bianche : 1.029 nel 2017 : Primo Maggio, in piazza (anche) per le morti bianche: 1.029 nel 2017 “Lavorare per vivere” è lo slogan scelto dalla Ugl per parlare di lavoro anche dal punto di vista della sicurezza. Gentiloni: l’occupazione è la prima sfida per chi governa. Papa: fondamentale per la dignità Continua a leggere

'Lavoro nero' e 'Morti bianche' in edilizia : controlli dei carabinieri nei cantieri del vibonese : Vibo Valentia " Si è conclusa, in provincia di Vibo Valentia, una vasta attività ispettiva disposta a livello nazionale nel settore dei cantieri edili e finalizzata al contrasto del "lavoro nero" ed ...

Un'opera del Porcasi diventa la copertina del libro "Morti bianche" di Bonanni Video : Questa mattina, nella sala gialla di Palazzo dei Normanni, si è svolta la presentazione del libro Morti bianche in Sicilia - cause, eventi e testimonianze, un libro di Ezio Bonanni, presidente dell'ONA Osservatorio Nazionale Amianto. Nella locandina è stata scelta Un'opera del pittore siciliano di impegno civile Gaetano Porcasi, artista che da decenni, attraverso il pennello, denuncia i soprusi che accadono nel territorio nazionale. Il quadro ...

Morti bianche a Crotone : crolla muro - due operai morti : Ancora delle morti bianche, ancora morti sul lavoro. Questa volta è successo a Crotone, all'interno di un cantiere in viale Magna Grcia, dove intorno alle ore 8,20 di questa mattina, c'è stato un ...

PresidenZA Senato - Maria Elisabetta Alberti Casellati * Esplosione Treviglio : Morti bianche - un tema che la politica ha il dovere di affrontare con urgenza - : ... entrambi padri di famiglia, per l'Esplosione di un'autoclave in un'azienda di Treviglio, ripropone a distanza di pochi giorni dall'incidente al porto industriale di Livorno, un tema che la politica ...