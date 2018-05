Morta Margot Kidder | con Christopher Reeve in Superman

Cinema - Margot Kidder Morta a 69 anni : addio a ‘Lois Lane’ - al fianco di Christopher Reeve in Superman : E’ morta nella sua casa di Livingstone, in Montana, a 69 anni per cause che non sono state rese note. Margot Kidder, l’attrice celebre per avere interpretato il ruolo di Lois Lane nei film di Superman al fianco di Christopher Reeve negli anni ’70, era nata in Canada il 17 ottobre 1948. L’attrice recitò nella trilogia di Superman‘che uscì fra il 1978 e il 1983. Suo un cameo nel 1987 in Superman IV. Nata e cresciuta in una ...