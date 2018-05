Monina sì vs Monina no | la campagna di Michele Monina che sfida “haters e lovers” con il

optimaitalia

(Di martedì 15 maggio 2018) Al via da lunedì 14 maggio ladisu Musicraiser: il noto critico musicale ha messo in palio il proprio futuro. La, dal titolo "sì vsno", è stata lanciata proprio dallo stessoe durerà ben 45 giorni, fino al 28 giugno: si potranno offrire dai 5 ai 20 mila euro per ricevere premi speciali messi all'asta grazie al sostegno di alcuni artisti contattati da(83 cantanti, da Vasco Rossi a Zucchero, Giorgia, Fabrizio Moro e tanti altri).Tra i primi premi svelati a sostegno disì vi sono indumenti di Caparezza, LP siglato con dedica di Cristina D’Avena, una cena con Ambra Angiolini e le scarpe di Andrea Delogu. E ancora, pacchetti speciali offerti dal critico per trascorrere un concerto insieme, la critica in diretta a domicilio della finale di X Factor, la possibilità di andare insieme al Festival di Sanremo ...