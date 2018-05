Mondiali | Tas | niente Marocco per Munir

Perù - il Tas accoglie ricorso della Wada : Guerrero non ci sarà ai Mondiali : LOSANNA - Il capitano del Perù , Paolo Guerrero , non potrà giocare i Mondiali con la sua nazionale. La Corte Arbitrale dello Sport di Losanna ha infatti accolto l'appello dell' Agenzia Mondiale Antidoping per estendere la squalifica di sei mesi del giocatore, che è scaduta il 3 maggio. Il Tas ha reso noto che la squalifica ...