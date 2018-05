Mondiali | Goetze e Emre Can fuori dalla prelista della Germania

Mondiali - Loew lascia a casa Goetze : Fra i 27 giocatori preconvocati dalla Germania per il Mondiale di Russia non c’è Mario Goetze, l’eroe del Mondiale conquistato 4 anni fa in Brasile. Il ct tedesco Joachim Loew ha diffuso la lista in preparazione del Mondiale, che dovrà essere scremata di altri 4 giocatori. Già esclusi l’autore del gol vittoria nella finale 2014 ma anche Emre Can, centrocampista di origine turca del Liverpool in procinto di trasferirsi alla ...