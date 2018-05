Mohori vola nella tappa più lunga Yates sempre in rosa | crolla Chaves

Giro d'Italia - Mohoric doppia fuga : vince a Gualdo Tadino in volata su Denz : Splendido successo di Matej Mohric nella decima tappa del Giro d'Italia, Penne-Gualdo Tadino. Il giovane sloveno della Bahrain-Merida, due volte iridato nelle categorie giovanili , junior e under 23, ,...