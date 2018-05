Mille Miglia 2018 | Alfa Romeo in pole

Chopard : trent’anni per Mille Miglia : Le passioni sono come l’amicizia: quando sono vere, durano nel tempo. E di passione si tratta quando parliamo del rapporto che lega Chopard alla Mille Miglia. Se trent’anni fa la maison scelse di diventare sponsor di quella che molto definiscono “la corsa più bella del mondo” non fu per una mossa di marketing (ai tempi le partnership con le auto d’epoca erano molto più inusuali di adesso), ma perché i membri della faMiglia ...

Trofeo Gaburri - assaggio di Mille Miglia : La splendida parata di auto d'epoca su circuito cittadino al via alle 19.30 è stata proposta in diretta su Teletutto e qui in streaming dalle 19.45. Il Trofeo, intitolato al primo presidente di 1000 ...

Brescia. Fico - veicolo d'eccelenza per il 'Closing party Mille Miglia' - leggenda dell'automobile. : Si tratta dunque di una collaborazione all'insegna del gusto made in Italy che vedrà coinvolto Fico Eataly World , il primo parco al mondo dedicato alle eccellenze enogastronomiche italiane ...

Mille Miglia parte mercoledì da Brescia : ANSA, - Brescia, 14 MAG - L'edizione 2018 della Mille Miglia, la gara per auto storiche, partirà mercoledì alle 14.30 da Brescia. Quattro le tappe nel programma presentato oggi a Palazzo Loggia: ...

Alfa Romeo presente alla Mille Miglia 2018 - Motori e Auto - : Le due recenti Auto rappresentano il nuovo volto della casa Automobilistica del Biscione che punta a tornare grande nel mondo dei Motori tenendo fede alla sua storia e alla sua tradizione.

Alfa Romeo 6C 2500 Cabriolet : rubato l'esemplare che doveva partecipare alla Mille Miglia : I partecipanti provengono da 36 Paesi diversi di tutto il mondo. Se ciò non bastasse, all'evento parteciperanno molte persone importanti come Giancarlo Fisichella, Walter Röhrl, Piero Pelù, Adrian ...

Rubata Alfa iscritta alla Mille Miglia : ANSA, - BRESCIA, 13 MAG - Nella notte è stata Rubata a Brescia un'auto che avrebbe dovuto partecipare alla Mille Miglia storica, al via mercoledì. Si tratta di una Alfa Romeo 6C 2500 cabriolet che era ...

Altopascio : una città in festa per le Mille Miglia : ... dal calcio nel parco delle Mura , ore 10, , all'area fitness , ore 15, , fino alle esibizioni di ginnastica ritmica , ore 16, e di pattinaggio freestyle , ore 16.30, , e gli spettacoli di danza , ...