Milano | polizia individua cyberbullo 14enne | seguirà percorso terapeutico

Milano - droga per i ragazzini - quattro arresti. Il covo segnalato alla polizia con l'app : alla fine, nella tarda serata, una volta tornati in questura, i poliziotti hanno impiegato quasi un'intera pagina di verbale solo per stilare l'elenco dello «stupefacente posto sotto sequestro». ...

Milano : Polizia perquisisce esponenti di Casapound : Milano, 11 mag. (AdnKronos) - La Polizia di Stato oggi ha eseguito dodici perquisizioni (delegate dai pm Alberto Nobili e Piero Basilone della Procura della Repubblica di Milano), a carico di altrettanti giovani esponenti milanesi del movimento Casapound, indagati per lesioni personali in concorso (

Milano : polizia arresta 2 minorenni per estorsione e lesioni (2) : (AdnKronos) - Le accuse nei confronti dei due ragazzi arrestati, di 15 e 16 anni, sono di estorsione e lesioni. Durante una lite con la vittima, di 15 anni, uno dei due, un giovane di origini sudamericane residente in Italia, lo ha colpito con un ombrello di legno, fino a spezzarglielo addosso. Poco

Milano : polizia arresta 2 minorenni per estorsione e lesioni : Milano, 10 mag. (AdnKronos) – La polizia ha arrestato a Milano due minorenni per estorsione e lesioni ai danni di un 15enne. L’arresto è stato realizzato dagli agenti del commissariato Scalo Romana. L’operazione sarà presentata alle 11 in sala cronisti della Questura di Milano. L'articolo Milano: polizia arresta 2 minorenni per estorsione e lesioni sembra essere il primo su Meteo Web.

Milano : Polizia controlla quasi 600 persone in due giorni (2) : (AdnKronos) - I controlli della Polizia di Stato di cui sopra sono stati effettuati dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato 'Garibaldi/Venezia' - nell’ambito del protocollo Penelope - nella zona di via Benedetto Marcello, via Vittorio Veneto, Via Lecco e via Lazzaro Papi;

Milano : Polizia controlla quasi 600 persone in due giorni : Milano, 9 mag. (AdnKronos) - Nelle ultime 48 ore la Polizia di Stato di Milano, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, ha controllato 516 persone di cui 160 stranieri; ispezionato 12 esercizi commerciali, di cui 2 sanzionati per un totale di 6mila euro; controllato 1.159 autovettur

Milano : polizia esegue nove ordini di allontanamento : Milano, 8 mag. (AdnKronos) – La polizia ha eseguito a Milano nove ordini di allontanamento per la sicurezza urbana, applicando i “nuovi strumenti di prevenzione” introdotti dal Decreto Minniti. Nel primo intervento, i poliziotti della Polmetro hanno controllato, su segnalazione dei cittadini, una donna romena di 18 anni, con precedenti, che elemosinava stesa sulla scale che conducono alla banchina della M3 della fermata Duomo. ...

Milano : ex scalo Porta Romana - polizia sgombera insediamento abusivo (2) : (AdnKronos) - Il servizio è stato predisposto dal questore Marcello Cardona allo scopo di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e prevenire l'illegalità, oltre che per censire ed individuare gli occupanti allontanandoli dagli stabili. Le operazioni di sgombero sono state effettuate con l'ausilio

Milano : ex scalo Porta Romana - polizia sgombera insediamento abusivo (2) : (AdnKronos) – Il servizio è stato predisposto dal questore Marcello Cardona allo scopo di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e prevenire l’illegalità, oltre che per censire ed individuare gli occupanti allontanandoli dagli stabili. Le operazioni di sgombero sono state effettuate con l’ausilio di squadre di carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale e personale del Comune di Milano e della Protezione ...

Milano : ex scalo Porta Romana - polizia sgombera insediamento abusivo : Milano, 8 mag. (AdnKronos) - E' in corso a Milano, da questa mattina, lo sgombero per la liberazione dell'area ferroviaria dell'ex scalo Porta Romana, di proprietà della società Rfi. Lo rende noto la questura di via Fatebenefratelli, precisando che nell'area sono presenti capannoni e fabbricati occu

Milano : ex scalo Porta Romana - polizia sgombera insediamento abusivo : Milano, 8 mag. (AdnKronos) – E’ in corso a Milano, da questa mattina, lo sgombero per la liberazione dell’area ferroviaria dell’ex scalo Porta Romana, di proprietà della società Rfi. Lo rende noto la questura di via Fatebenefratelli, precisando che nell’area sono presenti capannoni e fabbricati occupati abusivamente da soggetti extracomunitari. Al termine dello sgombero, gli spazi saranno presi in consegna dalla ...

Milano : polizia arresta due persone per spaccio di droga : Milano, 3 mag. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Milano due uomini per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri notte, poco prima delle 2, l'equipaggio di una volante ha notato due persone nascondersi dietro un cassonetto in via Ripamonti. Gli agenti si sono fermati per un c

Milano : bimbo di 8 anni chiama la polizia e salva la mamma dalle percosse del marito : A Rho, nell' hinterland di Milano , un bambino di 8 anni salva la mamma dalle percosse chiamando il 112. Il piccolo ha effettuato la chiamata e lasciato la cornetta del telefono alzata: in questo modo ...

Anziano aggredito sotto casa a Milano - video diffuso da Polizia : Milano , askanews, - E' ancora ricoverato in condizioni gravi ma stabili l'Anziano aggredito selvaggiamente lo scorso sabato sotto casa a Milano in Via Valtorta da un romeno di 30 anni a scopo di ...