Milano | le azioni di massa degli anarchici | minacce e trappole agli ispettori Mm

Lirica : sindaco Verona - possibili collaborazioni tra Arena e Scala Milano : Verona, 7 mag. (AdnKronos) – Visita in Arena per il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano Alexander Pereira che, nel pomeriggio, è stato accompagnato nell’anfiteatro scaligero dal sindaco Federico Sboarina e dal sovrintendente della Fondazione Arena Cecilia Gasdia. Con loro anche il direttore operativo di Fondazione Arena Gianfranco De Cesaris e il vicepresidente vicario del Gruppo Cattolica Assicurazioni Aldo Poli.La visita ...

Milano : da oggi riattivata rilevazione infrazioni corsie riservate per Linate : Milano, 7 mag. (AdnKronos) - Viene riattivata oggi, 7 maggio, la rilevazione delle infrazioni tramite i sistemi elettronici di video sorveglianza, insieme all’attività di gestione dei flussi di traffico, nelle corsie riservate per l’accesso all’aeroporto di Linate. Lo annuncia il Comune di Milano. I

Incontri - workshop e premiazioni : si chiude lo Street Photo Milano : Letture portfolio, workshop innovativi e interattivi, Incontri con grandi fotografi, passione ed entusiasmo per la fotografia: tutto questo è Street Photo Milano. Il primo festival internazionale di Street Photography meneghino, che in partnership col rinomato Miami Street Photography Festival ha portato nella capitale lombarda fotografi professionisti e appassionati da tutto il mondo, si avvia con successo alla conclusione, ma senza rallentare ...

Milano : Palmeri (Epi) - città sotto scacco per manifestazioni inciviltà : Milano, 5 mag. (AdnKronos) – “La Milano civile è stata messa ancora una volta in scacco da manifestazioni di inciviltà, con le forze dell’ordine costrette a operare per contenere i pericoli antidemocratici dei pur pochi partecipanti, a detrimento dei servizi sul territorio a tutela dei cittadini a partire di più deboli”. Lo ha detto Manfredi Palmeri, consigliere liberale e capogruppo di Energie per l’Italia in ...

A Milano campagna ActionAid contro le mutilazioni genitali femminili : Ancora oggi almeno 200 milioni di donne e bambine subiscono mutilazioni genitali femminili in 30 paesi del mondo. Di queste, circa 44 milioni sono bambine e adolescenti con meno di 14 anni. Le zone ...

Viaggi & Turismo - Ryanair : record di prenotazioni per le nuove rotte da Crotone a Milano Bergamo e Pisa : Ryanair, la compagnia aerea n.1 in Italia, ha confermato oggi un record di prenotazioni per le due nuove rotte estive da Crotone verso Milano Bergamo e Pisa, annunciate lo scorso febbraio, e operative nella programmazione estate 2018 di Ryanair dall’aeroporto calabrese. La Crotone – Milano Bergamo avrà una frequenza giornaliera, mentre la Crotone – Pisa sarà operata con tre voli a settimana. Per celebrare il successo di prenotazioni delle nuove ...

Mostra Harry Potter : le quattro installazioni "magiche" a Milano. FOTO : Mostra Harry Potter: le quattro installazioni "magiche" a Milano. FOTO Per celebrare "Harry Potter: The Exhibition", Mostra dedicata al mondo di J. K. Rowling in arrivo il 12 maggio alla Fabbrica del Vapore, nella città sono comparse riproduzioni degli oggetti appartenenti alla saga del piccolo ...

LOTTO/ Estrazioni 28 aprile 2018 - Superenalotto e 10eLotto : numeri vincenti e il 60 introvabile a Milano : Estrazione del LOTTO e SuperenaLOTTO del 28 aprile: 10eLOTTO, numeri vincenti del concorso Sisal n.51/2018: ultime notizie, niente Jackpot e tutte le quote e vincite di ieri sera(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 20:23:00 GMT)

I ricavi del merchandising di Harry Styles in Italia devoluti in beneficenza a due associazioni tra Milano e Bologna : Per il Live On Tour 2018, anche i ricavi del merchandising di Harry Styles in Italia sono stati devoluti ad associazioni di beneficenza. Durante la sua tournée internazionale, Harry Styles si è esibito anche in Italia: il cantante ha infiammato il Forum di Assago a Milano lo scorso 2 aprile, e l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna il 4 aprile. Com'è noto, sia una parte dei ricavi dei biglietti venduti, che l'intero ricavato ...

I Cinquestelle preferiscono che Milano finisca sott'acqua per le esondazioni : Ecco, quando la politica non sa valutare, sceglie di non scegliere. Cavalcando l'onda, anche quella delle acque che esondano Enrico Paoli , Libero,

25 aprile a Milano - fischi e insulti contro la Brigata ebraica. Camusso : "Vanno sciolte organizzazioni fasciste" : Ad aprire il corteo l'amministrazione comunale con il sindaco e lo spezzone del Pd seguito da una lunga bandiera della Pace, la delegazione degli studenti e...

25 Aprile - contestazioni a corteo Milano : 16.22 Sfilano per le vie di Milano il corteo della Festa della Liberazione, partito da Corso Venezia per raggiungere piazza del Duomo. Migliaia di persone stanno manifestando, tra loro il sindaco Sala e Susanna Camusso,segretario generale della Cgil. All'altezza di piazza San Babila, gruppi di attivisti contro l'occupazione della Palestina hanno contestato verbalmente la Brigata Ebraica.