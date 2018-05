Milano | droga per i ragazzini | quattro arresti Il covo segnalato alla polizia con l' app

Milano : segnalazione via app YouPol - 4 arresti e un chilo di droga sequestrata : Milano, 14 mag. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Milano quattro giovani di 19 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ha sequestrato un chilogrammo di droga a seguito di una segnalazione tramite l’applicazione YouPol della polizia di Stato. Inoltre una ragazza di 18

Isola dei famosi e droga - la modella nei guai : 23 arresti per cocaina a Milano - tra i clienti ex del Grande Fratello : Una ex star dell' Isola dei famosi coinvolta in una brutta storia di spaccio di droga a Milano . È il risultato della inchiesta The Hole , che ha portato a 23 arresti per traffico di cocaina e che ha ...

Droga e vip a Milano - nell'inchiesta spunta l'ex modella dell'Isola dei Famosi : «Portami la cocaina» : Chef, architetti, manager, imprenditori, fidanzate di tronisti, ex gieffini, anche un?ex modella dell?Isola dei Famosi. C?era di tutto tra i clienti degli spacciatori di cocaina e...

NORD ITALIA - TRAFFICO DI DROGA/ Milano - 23 arresti : sequestrati 300 kg stupefacenti - clienti "vip" : TRAFFICO di DROGA nel NORD ITALIA, maxi-operazione a Milano delle forze dell'ordine: sgominata una banda con 22 arresti, sequestrati 300 kg di stupefacenti(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 22:31:00 GMT)

Nord Italia - traffico di droga/ Maxi-operazione a Milano - banda sgominata : 23 arresti : traffico di droga nel Nord Italia, Maxi-operazione a Milano delle forze dell'ordine: sgominata una banda con 22 arresti, sequestrati 300 kg di stupefacenti(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 20:40:00 GMT)

Milano : polizia arresta due persone per spaccio di droga : Milano, 3 mag. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Milano due uomini per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri notte, poco prima delle 2, l'equipaggio di una volante ha notato due persone nascondersi dietro un cassonetto in via Ripamonti. Gli agenti si sono fermati per un c

Milano : droga e riciclaggio - arrestato 32enne nipote boss 'ndragheta : Milano, 3 mag. (AdnKronos) - Nascondeva in un box-auto 5 chilogrammi di stupefacente e una pistola pronta all’uso. Per questo la polizia ha arrestato un 32enne a Corsico, nell'hinterland milanese. L'uomo fa parte di una storica famiglia di 'ndrangheta originaria di Platì: nipote di uno dei più noti

Milano : droga e riciclaggio - arrestato 32enne nipote boss ‘ndragheta : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – Nascondeva in un box-auto 5 chilogrammi di stupefacente e una pistola pronta all’uso. Per questo la polizia ha arrestato un 32enne a Corsico, nell’hinterland milanese. L’uomo fa parte di una storica famiglia di ‘ndrangheta originaria di Platì: nipote di uno dei più noti boss, è figlio di un esponente attualmente all’ergastolo per omicidio, associazione mafiosa, traffico di sostanza ...

Milano : blitz carabinieri - 23 arresti e 300 chili droga sequestrata (2) : Milano, 3 mag. (AdnKronos) - La droga, tenuta nascosta all’interno di appartamenti e garage dedicati, veniva venduta a un elevato numero di acquirenti, anche con consegne a domicilio. Nel corso dell’indagine sono state arrestate in flagranza di reato 11 persone e sequestrati 305 chilogrammi di sosta

Milano. Operazione antidroga eseguite 23 misure cautelari : I Carabinieri di Milano hanno portato a termine un’Operazione contro il traffico di droga. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia

Milano - maxi operazione antidroga : 23 arresti : Ventitré arresti e oltre 300 chili di droga sequestrata. E' il bilancio di un'operazione antidroga condotta dai carabinieri del comando provinciale di Milano nelle province di Milano, Como, Monza e ...

Milano : sequestrati 300 kg di droga - 23 arresti : Blitz antidroga dei carabinieri in diverse province di Lombardia, Liguria e Piemonte. In manette sono finite 23 persone, tutte italiane. Sono accusate a vario titolo di cessione di stupefacenti, ...

Milano : blitz carabinieri - 23 arresti e 300 chili droga sequestrata : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – Ventitré arresti e oltre 300 chili di droga sequestrata. E’ il bilancio di un’operazione antidroga condotta dai carabinieri del comando provinciale di Milano nelle province di Milano, Como, Monza e Brianza, Novara, Reggio Emilia, Savona, Torino e Varese. Dall’alba di stamane i militari stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Milano, nei confronti ...

Milano : blitz carabinieri - 23 arresti e 300 chili droga sequestrata : Milano, 3 mag. (AdnKronos) - Ventitré arresti e oltre 300 chili di droga sequestrata. E' il bilancio di un'operazione antidroga condotta dai carabinieri del comando provinciale di Milano nelle province di Milano, Como, Monza e Brianza, Novara, Reggio Emilia, Savona, Torino e Varese. Dall'alba di sta