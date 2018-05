Milano | Comune-Regione | patto sulle case popolari e M5 fino a Monza

Vittime e colpevoli : la giustizia riparativa del Comune di Milano : Si terrà questo mercoledì, 16 aprile, nella Sala Conferenze di Palazzo Reale il convegno “La giustizia riparativa nelle politiche educative

Milano - è la volta buona per il Leoncavallo. Sala : “Trattativa in corso - dal Comune sì all’accordo” : La trattativa c’è ed è in corso tra Comune di Milano, prefettura e famiglia Cabassi. Nell’aprile del 2015 ci aveva provato Giuliano Pisapia, ma la maggioranza di centrosinistra a Palazzo Marino si era spaccata e la delibera per regolarizzare il Leoncavallo, lo storico centro sociale di Milano in via Watteau dal 1994, era stata stracciata. Ora è il turno dell’amministrazione guidata da Giuseppe Sala, regista, insieme al ...

Mafia - il gup : “Tentacoli clan arrivavano fino a Lidl e vigilantes del tribunale di Milano. E lambivano anche il comune” : Erano riusciti “a inserirsi nel mondo imprenditoriale lombardo e nazionale, ottenendo contratti di appalti di rilevante valore economico e spessore simbolico”. Ma anche ad “allungare i tentacoli fino a lambire i vertici dell’amministrazione comunale meneghina”. Sono le parole utilizzate dal gup Giusy Barbara per motivare le condanne inflitte ai fratelli Alessandro e Nicola Fazio, a Luigi Alecci, Emanuele Micelotta e ...

Milano - l'agenzia turismo è un rebus. In Comune i «guru» londinesi : L'ultimo incontro risale a circa un mese fa, quando i dirigenti di London & Partners, l'agenzia di turismo e marketing pubblico-privata che promuove la City, hanno varcato il portone di Palazzo Marino ...

Lavoro : Comune Milano vara piano da 388 assunzioni (2) : (AdnKronos) - I profili maggiormente richiesti sono quelli amministrativi e tecnici, provenienti dalle graduatorie dei concorsi appena conclusi, che hanno contato oltre 50.000 partecipanti. Novità giungono anche sul fronte delle misure di valorizzazione del personale precario grazie alla stabilizzaz

Lavoro : Comune Milano vara piano da 388 assunzioni : Milano, 30 apr. (AdnKronos) - Stabilizzazioni, scorrimento delle graduatorie e nuovi concorsi per alcuni profili chiave. Sono queste le novità principali del nuovo piano occupazionale del Comune di Milano. Sono oltre 10,5 i milioni di euro destinati alle 388 nuove assunzioni che si sommano alle 890

Maltempo : Comune Milano attiva procedura monitoraggio Seveso e Lambro : Milano, 28 apr. (AdnKronos) - Visto l’avviso di criticità regionale ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico e temporali forti, dalla serata di oggi 28 aprile e fino al primo mattino di lunedì 30 aprile, il Comune di Milano ha disposto dalla mezzanotte l’attivazione del Coc, il Centro operati

Milano : Comune - online bando per mappare in 3D piazze che ospitano eventi : Milano, 28 apr. (AdnKronos) - mappare in 3D le 25 piazze cittadine più richieste per la realizzazione di eventi pubblici, renderle interattive e navigabili dal Geoportale del Comune di Milano, come avviene nei programmi di Street View ma con un alto livello di dettaglio, che dai palazzi al verde e a

Milano : Comune - online bando per mappare in 3D piazze che ospitano eventi (2) : (AdnKronos) - Le piazze di Milano che andranno fotografate nel dettaglio e mappate sono: Affari, Beccaria, Cadorna, del Cannone, Cordusio, Duomo, La Foppa, Mercanti, Missori, Montanelli, San Nazaro in Brolo, San Fedele, Sempione Arco della Pace, via Agordat Anfiteatro Martesana, Duca d’Aosta, Leonar

Iscrizioni per le Case Vacanza del Comune di Milano : Si chiudono domani le Iscrizioni per i soggiorni estivi nelle Case Vacanza del Comune di Milano. Il servizio è dedicato

Ema : Palmeri - Consiglio Lombardia si esprima a sostegno petizione Comune Milano : Milano, 23 apr. (AdnKronos) - "Prima di mercoledì 16 maggio, giorno in cui andrà in discussione la petizione del Comune di Milano è opportuno che anche il Consiglio regionale di esprima a sostegno del documento presentato dal Comune di Milano" per l'assegnazione dell'Agenzia europea del farmaco. Lo

Milano. Donate al Comune le piante dell’installazione Living nature : Magnolie di Loebner, meli da fiore giapponese, pini, ciliegi del Tiber, narcisi, giacinti, fragole, salvia, caprini, tigli, fresie, ortensie, mirti,

Milano : quasi 200 ragazzi iscritti a corsi formazione del Comune : Milano, 14 apr. (AdnKronos) - Sono quasi 200 i giovani che si sono pre-iscritti ai corsi di formazione gratuiti di MiGeneration, il progetto che il Comune di Milano e la Città metropolitana, in collaborazione con 12 partner, propongono a ragazzi e ragazze dai 18 ai 25 anni che non studiano, non lavo

Design : Comune Milano adotta le installazioni del Fuorisalone : Milano, 14 apr. (AdnKronos) - Il Comune di Milano ha pubblicato sul proprio portale l’avviso pubblico per l’istituzione del primo registro degli 'Spazi diffusi del Design' e dell’elenco degli operatori privati disposti a donare oggetti e arredi di Design destinati ad essere collocati in maniera perm