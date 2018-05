Migranti | Salvini | da Ue arriva ennesima inaccettabile interferenza

Migranti - l'Ue : nuovo governo non cambi politica. Salvini : inaccettabile interferenza : LEGGI ANCHE M5S-Lega, il governo è lontano: distanze sui Migranti 'Speriamo' che col nuovo governo in Italia 'non ci siano cambiamenti sulla linea della politica migratoria', ha detto il commissario ...

Governo - la Ue : «L’Italia non cambi su Migranti». Salvini : «Inaccettabile» : Sul tavolo tecnico di oggi tra M5S e Lega, il leader della Lega: «Serve fortuna e pazienza». Il Financial Times: «Roma apre le porte a moderni barbari»

Governo - Salvini e Di Maio chiedono altro tempo. La Lega : «Mani libere sui Migranti - basta vincoli europei» : Il leader del M5S dopo il colloquio con il capo dello Stato: «Siamo consapevoli delle scadenze ma stiamo scrivendo un programma per 5 anni. I nomi vengono dopo»

M5S-Lega chiedono altro tempo a Mattarella. Salvini : «Distanze su grandi opere e Migranti» : Ancora un nulla di fatto sul nome del candidato premier alla guida del governo. Il leader dei Cinque Stelle: «Il contratto sarà sottoposto al voto online dei nostri iscritti». Il leader leghista: «Il governo parte se può fare le cose, se ci rendessimo conto che non in grado allora ci fermiamo». ...

Flat tax - pensioni e Migranti : ecco i temi su cui nascerà il governo Salvini-Di Maio : Tavoli tecnici al lavoro per definire una tassa a doppia aliquota: al 15% fino a 80mila euro, sopra al 20 per cento e quattro scaglioni con le deduzioni. Forti convergenze anche sul superamento della Legge Fornero e sul reddito di cittadinanza. Più delicato il confronto su giustizia e conflitto di interessi...

Il retroscena : Salvini non cederà sui Migranti e continua a puntare all’Interno : L’obiettivo di ridurre a 2 anni il reddito di cittadinanza. E nelle Regioni leghiste comincia il dialogo con il M5S