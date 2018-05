Migranti | naufragio nel mar Egeo | sette afghani morti | tre sono bambini

Migranti : naufragio nell'Egeo - 7 morti - 3 sono bambini : Almeno 7 Migranti afghani, tra cui 3 bambini, hanno perso la vita la scorsa notte nel mar Egeo nel naufragio di un barcone che cercava di raggiungere l'isola greca di Lesbo dalle costa turca di ...

Migranti - 17 sopravvissuti a naufragio fanno ricorso alla Cedu contro l’Italia : “Comportamenti disumani” : Furono protagonisti del naufragio del 6 novembre 2017, quando le forze libiche vennero accusate di aver ostacolato il salvataggio di un gommone alla deriva. Oggi diciassette sopravvissuti hanno fatto ricorso alla Corte europea per i diritti dell’uomo contro il governo italiano. Sotto accusa gli accordi firmati con la Libia che avrebbero legalizzato i respingimenti. Il ricorso è stato scritto dall’associazione italiana Asgi e dal ...

Naufragio in Algeria : morti 15 Migranti : Erano diretti in Spagna,ma la traversata in barca si è rivelata un Naufragio. La morte di 15 "migranti" è avvenuta davanti alle coste di Orano,in Algeria. Altri 19 sono stati salvati. L'imbarcazione degli africani era salpata dalla città marocchina di Nadhor. Lo riferisce la Protezione civile algerina.

Naufragio di Migranti - il barcone si rovescia tra le urla di panico. I soccorritori costretti a tuffarsi : Altro Naufragio, dopo quello di ieri con 11 vittime, al largo della Libia: un barcone carico di migranti si è rovesciato e diverse persone sono finite in acqua. Uomini, donne e bambini sono stati ...

Naufragio di Migranti - il barcone si rovescia tra le urla di panico. I soccorritori costretti a tuffarsi : Altro Naufragio, dopo quello di ieri con 11 vittime, al largo della Libia: un barcone carico di migranti si è rovesciato e diverse persone sono finite in acqua. Uomini, donne e bambini sono stati immediatamente soccorsi dagli uomini di nave Diciotti della Guardia Costiera e della Ong Proactiva Open Arms e alla fine dell’intervento, coordinato dalla centrale operativa della Guardia Costiera di Roma, sono state tratte in salvo 63 ...

Migranti - a Bologna un giardino ricorda le vittime del naufragio del 2013 - : 14 aprile 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Al Biografilm 2018 'The cleaners', il docufilm sul mondo di Facebook 13 aprile 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Da Bologna parte battaglia per la 'carta' dei riders: paghe eque e diritto al conflitto per i fattorini 13 aprile 2018 Nessun commento ...

Migranti : Comune Palermo aderisce ad appello 'stop naufragio diritti umani' : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) - ll sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, a nome della Giunta, aderisce all’appello lanciato nei giorni scorsi contro "il naufragio dei diritti umani". “L'Italia ha tenuto un comportamento modello in Europa in questi anni, contribuendo, direttamente con le proprie forze

Migranti - naufragio nello Stretto di Gibilterra : 4 morti : Quattro Migranti sono stati trovati morti al largo della Spagna, dove erano arrivati con un'imbarcazione di fortuna partendo da Tangeri, in Marocco. Lo riferisce ad Afp un portavoce dei soccorsi ...

Navi di Ong salvano dal naufragio 253 Migranti al largo della Libia : Roma, 30 mar. , askanews, La nave Aquarius, gestita in collaborazione da Sos Mediterranee e Medici senza frontiere , Msf, , ha tratto in salvo oltre 250 persone in due operazioni condotte tra ieri e ...

Migranti - naufragio nell'Egeo : 16 morti : 17.55 Ennesima tragedia di Migranti nell'Egeo Una barca con 21 persone è naufragata al largo dell'isola greca di Agathonisi (Gaidaro), a sud di Samos. Almeno 16 i morti, secondo la guardia costiera greca impegnata nelle ricerche, coadiuvata da un aereo della Marina Militare e da un'imbarcazione di Frontex. A dare l'allarme tre Migranti, due donne e un uomo, che sono riusciti a raggiungere la riva a nuoto. Tra i primi sei corpi recuperati anche ...

Almeno sei Migranti sono morti nel naufragio di un’imbarcazione al largo delle coste greche : La Guardia Costiera della Grecia ha recuperato i corpi di sei persone, quattro bambini, una donna e un uomo, al largo dell’isola di Gaidaro, che si trova a poca distanza dalla costa turca. Si pensa che le sei persone siano morte The post Almeno sei migranti sono morti nel naufragio di un’imbarcazione al largo delle coste greche appeared first on Il Post.

Migranti - naufragio nel Mar Egeo : almeno 14 persone annegate. Tra loro 4 bimbi : Il barcone viaggiava dalla Turchia all’Egeo e trasportava 21 persone. Ma nel Mar Egeo si è capovolto, e almeno 14 persone, tra cui quattro bambini, sono annegate. La polizia greca, che ha diffuso la notizia, ha recuperato otto cadaveri, dopo che quelli di un uomo, una donna e quattro bambini sono stati portati dalla corrente fin sulle spiagge dell’isola di Gaidaro. A lanciare l’allarme sono stati un uomo e una donna che sono riusciti a ...

Pozzallo - arrivati 72 Migranti : 30 sopravvissuti al naufragio : arrivati al porto di Pozzallo 72 migranti a bordo della nave Aquarius. 30 di loro sono sopravvissuti al naufragio al largo della Libia.

Migranti : attraccata a Pozzallo nave con superstiti naufragio : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - E' attraccata al porto di Pozzallo, in Sicilia, la nave Aquarius di Medici senza frontiera con a bordo il gruppo di Migranti superstiti del naufragio che nei giorni scorsi avrebbe provocato oltre 21 tra morti e dispersi. Si tratta di una trentina di persone che si trova