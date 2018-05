Migrante muore annegata sul confine Italia-Francia | “Scappava dalla polizia”

Respinta in Francia - Migrante partorisce e muoreScatta la gara di solidarietà per il bebè e il padre : La donna era incinta di 28 settimane e aveva un grave linfoma. E' stata tenuta in vita il più possibile per consentirle di portare avanti la gravidanza

Torino - Migrante incinta respinta alla frontiera di Bardonecchia muore dopo il parto. Salvo il bimbo : pesa 700 grammi : È stata respinta alla frontiera, nonostante fosse incinta di poche settimane e affetta da un grave linfoma. I militari francesi non le hanno permesso di entrare in Francia e lei, una migrante nigeriana di 31 anni, soccorsa dai volontari di Rainbow4Africa, è morta all’ospedale Sant’Anna di Torino dopo il parto cesareo. “Le autorità francesi sembrano avere dimenticato l’umanità“, dice Paolo Narcisi, presidente ...

Ragusa - Migrante eritreo di 22 anni muore di fame. Era stato ricoverato in condizioni disperate : Un giovane eritreo di 22 anni è morto di malnutrizione. Non appena sceso dalla nave dell’ong spagnola Proactiva Open Arms, che trasportava 91 migranti approdati ieri a Pozzallo, è stato trasferito all’ospedale di Modica in condizioni disperate, malnutrito e con problemi respiratori. Dopo qualche ora le sue condizioni sono peggiorate e il giovane è morto. La salma si trova nella camera mortuaria dell’ospedale Maggiore. L'articolo ...