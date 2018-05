Meteo Veneto | neve tra i 1500 e 1800 metri di quota | ma il manto bianco durerà poco

Allerta Meteo Veneto : dichiarato lo stato di attenzione per temporali : Tra oggi e la mattinata di domani, lunedì 14 maggio, il Veneto sarà interessato da condizioni di instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale. Sulla base delle previsioni Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per possibili criticità idrogeologiche, dalle 13.00 di oggi alle 16.00 di domani, in tutti i bacini idrografici. I fenomeni saranno ...

Veneto - il Meteo dice pioggia e svuota le spiagge - ma c’è il sole : la rabbia di Zaia : Veneto, il meteo dice pioggia e svuota le spiagge, ma c’è il sole: la rabbia di Zaia Veneto, il meteo dice pioggia e svuota le spiagge, ma c’è il sole: la rabbia di Zaia Continua a leggere L'articolo Veneto, il meteo dice pioggia e svuota le spiagge, ma c’è il sole: la rabbia di Zaia proviene da NewsGo.

Veneto - il Meteo dice pioggia e svuota le spiagge - ma c'è il sole : la rabbia di Zaia : Le previsioni meteo davano pioggia sulle spiagge del Veneto e così per il weekend sono piovute le disdette, con gravi danni per gli albergatori. Ma poi su quelle stesse spiagge, sabato e domenica, ...

Meteo Veneto - l’Arpav : “Un aprile da record per il caldo” : Il secondo mese della primavera Meteorologica si è concluso, risultando mediamente molto più caldo della norma su tutto il territorio regionale e con una piovosità intorno o leggermente superiore alla media sulle zone montane della regione Veneto, nettamente inferiore invece in pianura. Lo rende noto un comunicato diffuso dall’Arpav (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale) del Veneto. Le temperature, dopo una prima ...

Meteo - Arpa Veneto : a Belluno Aprile 2018 più caldo e più soleggiato del normale : Aprile 2018 è risultato più caldo e più soleggiato del normale in provincia di Belluno: lo rende noto Arpa Veneto. Il mese più rappresentativo della primavera è stato contraddistinto quest’anno dalle tante giornate di bel tempo (16, contro una media di 9) e dalla temperatura quasi sempre sopra la norma. Le giornate di tempo variabile (11 contro 16) sono state relativamente poche, considerando che di solito in Aprile inizia a manifestarsi la ...

Allerta Meteo Veneto : criticità “gialla” nelle aree montane e pedemontane : Il bollettino del Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto segnala il protrarsi anche domani venerdì 13 dello stato di Allerta per rischio idrogeologico nei bacini montani e pedemontani del Piave, Brenta, Bacchiglione e Alpone. In particolare, a seguito delle piogge consistenti nelle aree montane e collinari centro-occidentali delle ultime 24 ore, la portata di fiumi e torrenti del Bellunese, del Vicentino e dell’alta ...

Allerta Meteo Veneto : criticità “gialla” nelle aree montane e pedemontane : Il bollettino del Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto segnala il protrarsi anche domani venerdì 13 dello stato di Allerta per rischio idrogeologico nei bacini montani e pedemontani del Piave, Brenta, Bacchiglione e Alpone. In particolare, a seguito delle piogge consistenti nelle aree montane e collinari centro-occidentali delle ultime 24 ore, la portata di fiumi e torrenti del Bellunese, del Vicentino e dell’alta ...

Allerta Meteo Veneto : in arrivo temporali e rovesci fino a venerdì : Dalla serata odierna fino alle prime ore di venerdì 13 aprile in Veneto sono attese precipitazioni diffuse, anche con rovesci e temporali che potranno essere più consistenti nelle aree montane e pedemontane. Il Centro funzionale della Protezione civile regionale mette in Allerta i comuni di Perarolo di Cadore, per la frana locale, e della fascia del Piave Pedemontano e dell’Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone, tra Treviso, Vicenza e Verona, per ...

Meteo Belluno - Arpa Veneto : marzo 2018 è stato freddo - piovoso/nevoso - umido e poco soleggiato : “Questo mese è risultato freddo, piovoso/nevoso, umido e poco soleggiato”: lo ha rilevato Arpa Veneto in riferimento al mese di marzo 2018 e relativamente alla provincia di Belluno. “Il primo mese della primavera Meteorologica, tipico mese di transizione fra le due stagioni principali, può assumere vesti di anno in anno molto diverse, tanto che, ad esempio, l’anno scorso è stato molto caldo e poco piovoso. Iniziato con freddo ...

Allerta Meteo Veneto : temporali e neve in arrivo - criticità idrogeologica e rischio valanghe : Tra oggi pomeriggio e sabato sono previste precipitazioni più diffuse sulle zone centro settentrionali, anche a carattere di rovescio o locale temporale. Quantitativi anche consistenti su zone montane e pedemontane, localmente abbondanti in montagna. Il limite della neve sarà intorno a 1500-1800 m. venerdì, in abbassamento sabato fino a 1100-1300 m. Sulla base della situazione Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della ...

Meteo : assessore veneto - per attendibilità usate il sito dell'Arpav : Venezia, 29 mar. (AdnKronos) - "Per avere le risposte più attendibili c'è una soluzione molto semplice: utilizzare le previsioni Meteo fornite da ARPAV, che sono le più precise". Con questo consiglio anche l'assessore regionale all'Ambiente e alla protezione civile Gianpaolo Bottacin interviene sul

Meteo Veneto - assessore : le previsioni ARPAV “sono le più precise” : “Per avere le risposte più attendibili c’è una soluzione molto semplice: utilizzare le previsioni Meteo fornite da ARPAV, che sono le più precise“. Con questo consiglio anche l’assessore regionale all’Ambiente e alla protezione civile del Veneto Gianpaolo Bottacin interviene sul tema dell’attendibilità dei siti contenenti previsioni Meteorologiche che, a volte diffuse in maniera imprecisa, recano danno non ...

Meteo : assessore veneto - per attendibilità usate il sito dell’Arpav : Venezia, 29 mar. (AdnKronos) – “Per avere le risposte più attendibili c’è una soluzione molto semplice: utilizzare le previsioni Meteo fornite da ARPAV, che sono le più precise”. Con questo consiglio anche l’assessore regionale all’Ambiente e alla protezione civile Gianpaolo Bottacin interviene sul tema dell’attendibilità dei siti contenenti previsioni Meteorologiche che, “a volte diffuse in ...

Maltempo Veneto : migliora il Meteo - ancora disagi sull’autostrada A4 : Non si è ancora normalizzata del tutto la viabilità sulla rete autostradale di Autovie Venete. Al momento si registrano lunghe code in A4 fra Redipuglia e San Giorgio di Nogaro, in direzione Venezia, e in A23 fra Udine Sud e il Bivio A4/A23 di Palmanova. Le condizioni meteorologiche, invece, sono in netto miglioramento: gli operatori di Autovie hanno liberato l’autostrada dalla neve con gli appositi treni di lame. Questa sera, dalle ore ...