Meteo | ecco quando arriverà davvero il caldo

Meteo - il caldo è un lontano ricordo : ecco temporali e grandine : Sarà una settimana di burrasca per l'Italia. Dopo il sole e il caldo di fine aprile, il mese di maggio è iniziato con l'arrivo del ciclone mediterraneo,c he ha portato precipitazioni e calo termico in gran...

Meteo - brutte notizie. E non solo per il 1 maggio. Per ora il costume rimarrà nell’armadio (e neanche per poco). Ecco cosa ci aspetta : Il caldo dell’ultima settimana di aprile è destinato ad essere un ricordo. Sì perché la situazione Meteorologica sul Bel Paese è destinata a cambiare rapidamente. Costumi, infradito e magliette per ora sono destinate a rimanere nell’armadio e, dicono gli esperti, ancora per molto. I primi giorni di maggio infatti saranno infatti all’insegna del maltempo. Un intenso vortice perturbato andrà a formarsi in sede mediterranea a partire ...

Meteo - 1º maggio sotto l'acqua : ecco le regioni in cui pioverà : Primo maggio all'insegna del maltempo: previsto anche un tracollo vero e proprio delle temperature. Previsioni 1º maggio 2018 Da domani un ciclone mediterraneo, figlio dell'unione di due basse pressioni, una...

Meteo Primo Maggio - ecco il peggioramento : arriva la pioggia e calano le temperature : Al Sud sarà una bella giornata, al Nord e al Centro non sarà così. E da mercoledì la perturbazione darà origine a un ostinato vortice di bassa pressione a ridosso dell’Italia che porterà ad un drastico calo delle temperature.Continua a leggere

Allerta Meteo - ecco i temporali della “Giornata della Terra” : primi nubifragi in Sicilia [LIVE] : Allerta Meteo – Mentre al Nord Italia splende il sole e le temperature superano già i +25°C in molte località della pianura Padana, al Sud in questa “Giornata della Terra” le condizioni del tempo sono compromesse dall’instabilità pomeridiana. E’ la Sicilia (che sarà la Regione più colpita) l’area in cui si sono sviluppati i primi fenomeni temporaleschi, localmente intensi, nelle zone interne. Un temporale ...

Un weekend tutto da godere : ecco il Meteo del 21 e del 22 aprile in Italia : Previsioni meteo del fine settimana su tutto il paese. Dominano sole e caldo quasi ovunque, con poche eccezioni sui rilievi e in alcune regioni del sud.Continua a leggere

Meteo 25 aprile e 1 maggio - arriva “Apollo”. Ecco cosa ci dobbiamo aspettare per i festivi di primavera - ponti compresi. Qualcuno sorride - qualcuno no… : Finalmente si inizia a intravedere l’alta pressione. Nel corso dei prossimi giorni di aprile un campo anticiclonico che gli esperti del Meteo.it hanno chiamato Apollo (come il Dio del Sole), posizionato su tutta l’Africa settentrionale, inizierà a muoversi verso l’Europa. Un lembo di esso dal Marocco salirà verso la Penisola iberica e raggiungerà presto la Francia e la Germania, un altro lembo salirà dalla Libia verso la ...

Ecco utili consigli per chi soffre di cattiva digestione - pancia gonfia e Meteorismo : Un disturbo molto sentito e diffuso è rappresentato dalla cattiva digestione chiamata tecnicamente dispepsia, molte volte accompagnata da bruciore di stomaco, eruttazioni, rigurgito acido, stipsi, sonnolenza, nausea e rallentamento delle funzionalità gastriche e pancreatiche. Le cause di tali disturbi possono essere di varia natura: infatti, un’alimentazione scorretta, eccessiva e non equilibrata, infezioni causate da Helicobacter pilory, ...

Meteo - è la settimana di Hannibal : ecco quando arriva il caldo : Forse questa volta ci siamo davvero. Tra pochi giorni le temperature rigide che ci hanno fatto compagnia per tutto il mese di marzo potrebbero essere solo un lontano ricordo. arriva la primavera? Sembra proprio di sì, anche...

Meteo Pasqua e Pasquetta - ecco il tempo che ci aspetta. Gli esperti - che finora non si erano pronunciati - emanano un primo bollettino : È la domanda ridondante di questo periodo: “A Pasqua e Pasquetta sarà bel tempo?”. In milioni in tutta Italia si stanno chiedendo cosa fare nei giorni del 1 e 2 aprile, ma nessuno almeno finora, ha saputo rispondere a queste annose domande. Ora, grazie ai potenti mezzi tecnologici, è possibile prevedere il Meteo fino a qualche settimana d’anticipo e l’equipe de ilMeteo.it non ha dubbi: sarà una weekend caldo. Prende sempre più piede, ...

