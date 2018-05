Messi | Neymar al Real? Sarebbe terribile

Messi - Neymar a Madrid sarebbe dura : ANSA, - ROMA, 15 MAG - Vedere Neymar con la maglia del Real Madrid " sarebbe terribile, per tutto quello che lui ha fatto nel Barcellona". A pensarla così è il suo amico ed ex compagno di squadra al ...

Bartomeu : 'Griezmann? Può essere. Messi non andrà via. Neymar faccia ciò che vuole' : ROMA - ' La stagione merita un bel 9. Se fossimo andati più avanti in Champions ci sarebbe stato spazio anche per la lode ma siamo molto contenti del doblete, di come abbiamo giocato e speriamo di ...