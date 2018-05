Mercedes Classe G | la trasformazione in Brabus Adventure 4×4 la rende inarrestabile FOTO

Mercedes-Benz Classe A - Via alla produzione anche in Ungheria : Dopo aver avviato l'assemblaggio nella fabbrica principale di Rastatt poche settimane fa, la Mercedes-Benz ha costruito il primo esemplare della quarta generazione della Classe A fuori dalla Germania, nell'impianto ungherese di Kecskemét.Nuovo reparto per la compatta. In Ungheria si assemblavano fin dal 2012 le precedenti Classe B, CLA e CLA Shooting Brake. Per l'assemblaggio della nuova Classe A è stato realizzato un nuovo reparto ...

Mercedes-Benz Classe X - Più potente ed esclusiva grazie alla Brabus : La Brabus realizza accessori e dotazioni specifiche per tutte le vetture della gamma Mercedes-Benz, Classe X compresa. Il primo pick-up della Casa tedesca può essere infatti personalizzato con un nuovo kit estetico, dei cerchi da 20" e con una centralina aggiuntiva pensata per migliorare le performance del 2.3 litri a gasolio montato sulle versioni 250d: presto il preparatore presenterà al pubblico anche un aggiornamento elettronico per la ...

Nuova Mercedes Classe A - Il coraggio della coerenza : L'occasione per presentare la quarta generazione del bestseller della Stella che dal 1997 ad oggi ha conquistato oltre 3 milioni di clienti in tutto il mondo di cui più di 350.000 solo in Italia. Il ...

Anteprima italiana per la nuova Mercedes-Benz Classe A : Da Napoli a Bari e ritorno: una long run tra i due mari saluta il debutto della nuova Mercedes-Benz Classe A, il modello della stella più amato dagli italiani, che diventa più ...

Nuova Mercedes Classe A : la nuova generazione ridefinisce il lusso degli interni [GALLERY] : L'occasione per presentare la quarta generazione del bestseller della Stella che dal 1997 ad oggi ha conquistato oltre 3 milioni di clienti in tutto il mondo di cui più di 350.000 solo in Italia. ...

Mercedes Classe E “All-Terrain” - per andare ovunque : Dopo aver riscontrato grande successo tra i Brand quali Volvo (la prima con la storica Polar) e Audi con A6, ma anche A4 , le vetture arricchite di elementi estetici personalizzati e la trazione integrale, fatta non tanto per prestazioni da urlo, ma per una sicurezza attiva sempre attenta e la capacità di districarsi in ogni terreno, è arrivata pochi anni fa anche in casa Mercedes. Nella Classe E, in particolare troviamo, dal punto di vista ...

Mercedes Classe A L Berlina : solo per il mercato cinese : Poco prima del lancio in Europa dei primi modelli di Classe A a due volumi, al Salone dell’automobile di Pechino ha debuttato una nuova variante della famiglia delle compatte: Classe A L Berlina. Il modello a tre volumi, con passo più lungo di 6 cm (2.789 invece di 2.729 mm) è una variante sviluppata in […] L'articolo Mercedes Classe A L Berlina: solo per il mercato cinese sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Nuova Classe A L Berlina - la Mercedes con gli occhi a mandorla" : Dopo il successo dell'ultima generazione , solo nel 2017 Mercedes-Benz ne ha vendute più di 620.000 in tutto il mondo, l'azienda amplierà la Nuova famiglia di compatte aggiungendo altri otto modelli. ...

Mercedes Classe A - comandi vocali come con lo smartphone : Passo in avanti nel segmento rispetto al resto della concorrenza per la nuova Classe A: cresce nella dotazione tecnologica e nelle dimensioni con un design rivoluzionato rispetto al modello precedente. Non solo. Per comunicare con...

Mercedes-Benz Classe C - Restyling anche per la versione a passo lungo : Dopo il lancio di berlina e station a Ginevra e quello di Coupé e Cabrio a New York, ora tocca alla versione a passo lungo: la Mercedes-Benz completa laggiornamento di metà carriera per la gamma della Classe C presentando al Salone di Pechino il Restyling della variante con interasse maggiorato, prodotta in Cina per il solo mercato locale.Otto centimetri in più per chi siede dietro. Nata nel 2014 e fabbricata proprio nell'impianto di Pechino ...

«Hey Mercedes...» L'intelligenza artificiale sulla nuova Classe A : Piero Evangelisti Spalato Svolta, nuovo corso o rivoluzione? In Mercedes-Benz propendono per quest'ultima quando introducono la nuova Classe A, la quarta nella storia del modello che continua a essere ...

Nuova Mercedes Classe C SW - fenomeno globale : Nuova Mercedes Classe C SW, fenomeno globale Contenuti superiori per la “piccola” wagon tedesca, che in alcuni casi derivano dalla Classe S Continua a leggere

Mercedes-Benz Classe A L Sedan - Si allunga e si fa berlina : La nuova famiglia di compatte della Stella comprenderà alcune varianti carrozzeria inedite, la prima delle quali è stata appena svelata con qualche ora di anticipo rispetto al Salone di Pechino, dove debutterà in anteprima mondiale. Si tratta della Mercedes-Benz Classe A L Sedan, una berlina pensata per i mercati, come quello cinese, dove le tre volumi compongono una fetta importante delle vendite di ogni marchio. Trattandosi di un modello ...

Mercedes Classe A - la prova de Il Fatto.it – Un’auto con cui parlare – FOTO : Questa non è una prova su strada. O meglio, lo è solo in parte. Perché parlare della nuova Classe A partendo dalle impressioni di guida sarebbe un errore. Molto meglio raccontarne un’altra, di esperienza. Quella con un’interfaccia uomo-macchina che finora non c’era, semplicemente perché il (rivoluzionario) sistema infotelematico MBUX (Mercedes Benz User Experience) che te la fa vivere debutta proprio con questo ...