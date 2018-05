Mercati non scontano pericolo rottura Eurozona

Crollo Mercati finanziari - la vera questione sono le banche non le urne : Il Crollo del mercato non è tanto da far ricadere sul possibile ritorno alle urne, ma ancora una volta sulle banche.

Animali : Crai dice NO al Foie Gras che non sarà più venduto nei suoi superMercati : Un altro traguardo importante è stato raggiunto dall’associazione Animalista “Essere Animali” che da anni scende in campo, schierandosi in prima linea, in difesa degli Animali. D’ora in poi sugli scaffali dei supermercati Crai non verranno più esposti pezzi di Foie Gras. Una decisione che aveva già convinto altri importanti gruppi della Grande Distribuzione Organizzata , come Pam/Panorama, Eataly, Conad, Esselunga e ...

Tassi Usa al 3% - gestore : Mercati non hanno nulla da temere : ... l'appiattimento della curva dei rendimenti e il surriscaldamento dell' inflazione hanno giocoforza alimentato la tensione in vista della prossima riunione di politica monetaria della Fed . Ora il ...

**Def : Gentiloni - non siamo profeti sventura - bene no turbolenze Mercati** : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – “Noi non siamo profeti di sventura e siamo contenti che non ci siano turbolenze sui mercati e per lo spread”. Ad affermarlo il Premier, Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri. L'articolo **Def: Gentiloni, non siamo profeti sventura, bene no turbolenze mercati** sembra essere il primo su Meteo Web.

25 aprile e 1 maggio - tutti i superMercati che restano aperti. E non mancano le polemiche : Con le festività primaverili arrivano anche le polemiche sulla decisione di centri commerciali e catene di tenere aperti i propri punti vendita. In realtà quasi tutti i grandi marchi hanno deciso di restare aperti domani, Giorno della Liberazione, e nella giornata della Festa dei Lavoratori.Continua a leggere

Governo Lega-M5S - Cottarelli : “Un’alleanza che non farebbe salire lo spread - Mercati narcotizzati da Draghi” : Un Governo a trazione Lega-M5S non avrebbe alcun impatto sui titoli di debito dello Stato italiano. Parola di Carlo Cottarelli. L’ex mr. spending review ne ha parlato all’Intervista di Maria Latella su Sky Tg24: “I mercati sono in qualche modo narcotizzati dalla liquidità della Bce e dal fatto che c’è crescita. Finché c’è crescita ai mercati va bene”, ha detto. Per poi aggiungere che secondo lui il problema ...

FINANZA/ L'aiutino di Draghi per non far crollare ripresa e Mercati : Draghi ha dato qualche indicazione sul futuro della politica monetaria Bce. Nessuno sembra potersi permettere un dietrofront delle Banche centrali.

Perché i Mercati emergenti vanno bene nonostante Trump e la Fed : Il rialzo dei tassi e l’escalation dei dazi in teoria dovrebbero penalizzare Borse e obbligazioni emergenti. In pratica il mercato sta andando in un’altra direzione. Ecco Perché ...

Lo stallo politico non preoccupa i Mercati : rendimento BTP ai minimi da dicembre : Teleborsa, - Lo stallo per la formazione del nuovo Governo in Italia dopo le elezioni del 4 marzo non sembra al momento impensierire gli investitori. Il rendimento del BTP decennale è infatti in ...

Lo stallo politico non preoccupa i Mercati : rendimento BTP ai minimi da dicembre : Lo stallo per la formazione del nuovo Governo in Italia dopo le elezioni del 4 marzo non sembra al momento impensierire gli investitori. Il rendimento del BTP decennale è infatti in forte calo , -1,53%...

Le fasi rialziste sui Mercati non muoiono di vecchiaia : Si esauriscono con la fine di una fase di ripresa economica, oppure quando la politica monetaria diventa sempre meno accomodante e troppo restrittiva. In ogni caso, l'inclinazione negativa della ...

Per Dudley - Fed - valutazioni Mercati non sono irragionevoli : William Dudley, president della Federal Reserve Bank , Fed, di New York, si è detto non preoccupato dai prezzi dei mercati azionari né dall'aumento di volatilità. "Nel contesto di un'economia che sta crescendo e che si prevede che continuerà a crescere nei prossimi anni, le valutazioni del mercato azionario non sembrano irragionevoli", ha dichiarato lunedì intervistato dalla Cnbc. ...

Wall Street : atteso un avvio positivo - attacco Siria non pesa sui Mercati. Focus su trimestrali Bank of America e Netflix : Previsto un avvio di scambi positivo per Wall Street, con gli investitori che sembrano aver digerito la notizia dei bombardamenti sferrati da Stati Uniti, Francia e Regno Unito contro la Siria. Tra i ...

Siria - i Mercati non temono l'escalation : Mercoledì arriverà il Beige Book, l'analisi periodica più completa della congiuntura dell'economia americana, uno degli indicatori più seguiti dalla Fed in attesa delle decisioni sull'aumento dei ...