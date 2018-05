Mediaset | utile trimestre scende a 3 mln

Mediaset : nel I trimestre utile cala a 3 - 5 mln - ricavi 860 - 6 mln : Milano, 15 mag. , askanews, - Mediaset ha chiuso il primo trimestre 2018 con un utile netto pari a 3,5 milioni rispetto ai 15,8 milioni conseguito nello stesso periodo del 2017. I ricavi ammontano a ...

Mediaset - il bilancio 2017 torna all’utile. Crescono gli stipendi dei top manager : Confalonieri doppia Piersilvio : Piersilvio Berlusconi Dopo la batosta economica dell’anno precedente, con perdite record causate dal braccio di ferro con Vivendi, nel 2017 Mediaset è tornata all’utile. L’azienda di Cologno Monzese – si legge nel bilancio della stagione conclusasi il dicembre scorso – ha registrato un utile netto di 90,5 milioni, a fronte del buco da 294,5 milioni di euro che nel 2016 aveva gravato sulle casse del gruppo. ...

Mediaset nel 2017 torna all’utile : 90 - 5 milioni di euro | Pier Silvio Berlusconi : “Soddisfatto - usciamo da momento buio” : Mediaset nel 2017 torna all’utile: 90,5 milioni di euro | Pier Silvio Berlusconi: “Soddisfatto, usciamo da momento buio” Il gruppo di Cologno ha registrato ricavi a 3,63 miliardi Continua a leggere

Mediaset torna in utile per 90 - 5 mln nel 2017 - ricavi stabili a 3 - 63 mld : Per i prossimi mesi attesa una crescita dei ricavi pubblicitari grazie ai Mondiali di Russia 2018 L'articolo Mediaset torna in utile per 90,5 mln nel 2017, ricavi stabili a 3,63 mld è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mediaset España - effetto Settimana Santa : nel primo trimestre utile a -12% : Utili in calo rispetto all'anno precedente, ma si prevede un secondo trimestre importante grazie ai risultati in termini di audience e agli effetti del Mondiale di Russia. L'articolo Mediaset España, effetto Settimana Santa: nel primo trimestre utile a -12% è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.