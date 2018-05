Mediaset | nel I trimestre utile cala a 3 | 5 mln | ricavi 860 | 6 mln

Grande Fratello 15 - le interazioni social entrano nel live di Mediaset Extra : Il Grande Fratello da un paio di anni ruota soprattutto attorno ai commenti positivi e negativi e le segnalazioni che i social propinano alla velocità della luce con l'occhio attento alla diretta dalla casa. A proposito di ciò, c'era una volta la social room che, nelle prime serate, nonostante i tempi sempre più risicati che gli sono stati dedicati, per diverso tempo è stato il termometro del pubblico che commentava via twitter e ...

Riverdale 2 - Lucifer 3 e Famous in Love 2 nell’estate di Mediaset Premium : i palinsesti da giugno ad agosto : Non sarà un'estate off su Mediaset Premium dove arriveranno nei prossimi mesi alcune delle serie più attese: Riverdale 2, Lucifer 3 e Famous in Love 2. Sono questi alcuni titoli delle serie tv che arriveranno tra giugno e agosto sulle reti Mediaset Premium dedicate alle serie tv. A queste si aggiungeranno le serie in onda e quelle che man mano saranno annunciate tra repliche e novità assolute. Proprio nei giorni scorsi vi abbiamo annunciato ...

Da Ballando con le stelle a Mediaset - Ciacci chiede alla D'Urso di entrare nella casa del Grande Fratello : Giovanni Ciacci passa dal palco di Ballando con le stelle alla casa del Grande Fratello ? Pare proprio di sì visto che a Tv Talk lo stilista ha espresso chiaramente questo desiderio mentre si parlava ...

Mediaset Premium ancora in rosso : nel 2017 perdite per 75 milioni : Conti ancora in rosso per Mediaset Premium nel 2017, seppur in miglioramento dopo il -384 milioni fatto segnare nell'esercizio 2016. L'articolo Mediaset Premium ancora in rosso: nel 2017 perdite per 75 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il manganello di Di Maio : "Metteremo le mani su Mediaset e sulla Rai" : Sostituire al garantismo della legge Frattini un provvedimento per ostracizzare definitivamente il Cavaliere dalla vita politica è sempre stato un must dell'ala bersaniana , l'ex segretario lo ...

Grande Fratello 15 - “Federica Panicucci avrebbe chiesto ai vertici Mediaset di non parlare del reality nel suo programma” : “Si mormora che Federica Panicucci abbia chiesto ai vertici Mediaset di essere esonerata nel dedicare spazio al GF nel suo Mattino Cinque. La conduttrice, che sembrerebbe essere sempre in competizione con la collega Barbara d’Urso avrebbe però ricevuto un secco rifiuto e sarebbe stata quindi ‘obbligata’ a commentare le vicende dei concorrenti rinchiusi nella Casa più spiata d’Italia”. Così, il settimanale Oggi, ha raccontato l’ultimo ...

Mediaset nel 2017 torna all’utile : 90 - 5 milioni di euro | Pier Silvio Berlusconi : “Soddisfatto - usciamo da momento buio” : Mediaset nel 2017 torna all’utile: 90,5 milioni di euro | Pier Silvio Berlusconi: “Soddisfatto, usciamo da momento buio” Il gruppo di Cologno ha registrato ricavi a 3,63 miliardi Continua a leggere

Mediaset torna in utile nel 2017 : Teleborsa, - Ottimo l'andamento complessivo di Mediaset nel 2017, con dati decisamente superiori al budget previsionale. Si segnalano l'aumento della quota di mercato pubblicitario e il forte calo dei ...

Mediaset torna in utile per 90 - 5 mln nel 2017 - ricavi stabili a 3 - 63 mld : Per i prossimi mesi attesa una crescita dei ricavi pubblicitari grazie ai Mondiali di Russia 2018 L'articolo Mediaset torna in utile per 90,5 mln nel 2017, ricavi stabili a 3,63 mld è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mediaset torna in utile nel 2017 : Ottimo l'andamento complessivo di Mediaset nel 2017, con dati decisamente superiori al budget previsionale. Si segnalano l'aumento della quota di mercato pubblicitario e il forte calo dei costi ...

Mediaset - torna all'utile netto nel 2017 per 90 - 5 mln : Roma, 24 apr. , askanews, Mediaset ha chiuso il 2017 con un utile netto di 90,5 milioni di euro rispetto alla perdita di 294,5 milioni di euro contabilizzata l'anno precedente sul quale hanno pensato ...

Governo - Berlusconi : “M5s? A Mediaset li prenderei per pulire i cessi. Gente che non ha mai fatto nulla nella vita” : “E’ Gente che non ha mai fatto nulla nella vita: nella mia azienda li prenderei per pulire i cessi”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un comizio a Casacalenda, seconda tappa del suo giro in Molise. L’ex premier ha quindi attaccato il capo politico dei 5 stelle: “Di Maio ha una buona parlantina, non posso negarlo, ma non ha mai combinato niente di buono per sé, per la sua famiglia, per il Paese. Non ...

Mediaset España - effetto Settimana Santa : nel primo trimestre utile a -12% : Utili in calo rispetto all'anno precedente, ma si prevede un secondo trimestre importante grazie ai risultati in termini di audience e agli effetti del Mondiale di Russia. L'articolo Mediaset España, effetto Settimana Santa: nel primo trimestre utile a -12% è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mediaset Premium - da oggi arrivano i canali Sky nel pacchetto del digitale terrestre - : Sky Uno Vetrina, definizione standard, prenderà il numero 318, il canale Sport Vetrina andrà invece sul 374, infine un altro canale Sport , ma stavolta in HD prenderà il 379. Sky produrrà una ...