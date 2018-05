Mediamonitor it | Raggi primo sindaco italiano per presenza sui media

romadailynews

(Di martedì 15 maggio 2018) Roma – Per quello che concerne lasuiVirginiaè ild’Italia. Con 3.907 menzioni ottenute dall’1 aprile al 14 maggio sui mezzi di informazione italiani, ilcittadino di Roma doppia quasi la collega torinese Chiara Appendino (2.357 citazioni). Che a sua volta supera di circa il 44% il napoletano Luigi De Magistris (1.639). Terzo in questa speciale classifica dei sindaci delle città metropolitane più menzionati sui. Monitoo A mettere in evidenza questi risultati e’ il monitoo svolto su oltre 1.500 fonti d’informazione. Fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv, blog da.it. Quest’ultimo utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da 30 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal ...