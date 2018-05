Max Giusti | ' Ho la racchetta sempre con me | agli Internazionali da 20 anni' E a Roma

A Max Giusti il premio Sgarlata per per la sua attenzione verso chi è in difficoltà : Per me è un onore : Medici, ricercatori, magistrati, politici e anche persone legate al mondo dello spettacolo. I premiati per l'edizione 2018: Marco Feoli, Sergente Maggiore dell'Aeronautica Militare che ha salvato ...

BOOM! : vincita record - 570.000 euro - nel game show di Max Giusti : La più alta nella storia del programma nella puntata di ieri sera del game show condotto Da Max Giusti sul Nove

Fabrizio Frizzi - Max Giusti : "Fabrizio era così - anche a telecamere spente" : Max Giusti ci tiene a far sapere una cosa: "Fabrizio Frizzi era esattamente come sembrava in tv: una persona altruista, generosa, disponibile, educata, piena di valori". Il conduttore lo ha detto ...

Frizzi - amici e volti noti alla camera ardente. Max Giusti : “Una persona perbene. Anche a telecamere spente” : “Un ricordo di Fabrizio? Il suo sorriso”; “Era sempre sorridente, era esattamente come lo si vedeva in tv, una persona perbene”. Bruno Vespa, Max Giusti, Giulio Scarpati, Stefano D’Orazio sono tra i primi amici di Fabrizio Frizzi giunti presso la Rai a viale Mazzini dove è stata allestita la camera ardente per il conduttore scomparso nella notte tra lunedì e martedì per un’emorragia cerebrale. L'articolo ...