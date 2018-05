Matteo Salvini in video | ‘Farò di tutto per dare un Governo stabile al paese’

GOVERNO LEGA-M5S - Matteo Salvini E LUIGI DI MAIO SUL CONTRATTO/ “Il reddito di cittadinanza si può fare ma…” : GOVERNO M5s-Lega, stallo su premier, programma e CONTRATTO: Mattarella non parla dopo SALVINI e Di MAIO e concede altro tempo, ma è spiazzato. Scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 12:11:00 GMT)

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - una Caporetto. Alessandra Ghisleri - il sondaggio : di chi si fidano meno gli italiani : Tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini , a rimetterci è il primo. Alessandra Ghisleri di Euromedia Research , ospite di Omnibus a La7, ha emesso il suo verdetto: dopo due mesi di trattativa e gli ultimi, ...

Matteo Salvini - la visita segreta a sorpresa a Silvio Berlusconi prima di incontrare Sergio Mattarella : Una visita a sorpresa, ad Arcore, a casa di Silvio Berlusconi . Lunedì mattina Matteo Salvini , prima di andare a Roma per incontrare nel pomeriggio il presidente Sergio Mattarella , ha avuto un ...

Matteo Salvini - Antonio Padellaro da Lilli Gruber : 'Guardatelo bene. Cosa gli ha chiesto Mattarella al Colle' : 'Ma avete visto Matteo Salvini in faccia? La domanda non è cos'ha detto lui a Sergio Mattarella , ma cos'ha detto Sergio Mattarella a Salvini'. Antonio Padellaro del Fatto quotidiano , ospite di Lilli ...

Matteo Salvini - il retroscena : dietro il 'vaffa' a Luigi Di Maio c'è un obiettivo clamoroso : dietro al 'vaffa' di Matteo Salvini a Luigi Di Maio c'è un obiettivo clamoroso. Il segretario della Lega , uscito dal vertice con Sergio Mattarella , ha frenato bruscamente sul governo con il ...

Matteo Salvini - Roberto Maroni lo avverte su Libero : 'Di Maio? Non fidarti del M5s'. Conseguenze rovinose : La trattativa Lega-M5S , il ritorno di Berlusconi , il ruolo di Mattarella e il futuro del centrodestra. È un Roberto Maroni a tutto tondo quello che si confessa a Libero e che, come d'abitudine, non ...

Matteo Salvini gela Luigi Di Maio : 'Lui premier? No - siamo responsabili' : Un secco 'no' a Luigi Di Maio premier. Intercettato dai cronisti all'entrata di Montecitorio, Matteo Salvini ha risposto quasi a monosillabi a chi gli chiedeva di commentare le voci circolate nelle ...

Giovanni Toti - i dubbi su Giulio Sapelli premier : 'È difficile che uno così...'. Il messaggio a Matteo Salvini : Parole pesanti, quelle di Toti: 'Se parliamo di un Governo politico è difficile che un rettore universitario della Bocconi o della Statale di Milano o un professore di Economia possa essere un ...

Licia Ronzulli - la bomba : 'Matteo Salvini non rappresenta il centrodestra. Il premier sarà del M5s'. Crolla il centrodestra? : 'Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono esposti talmente tanto che non possono tornare indietro' e 'Salvini non rappresenta il centrodestra in questo momento'. Licia Ronzulli, ospite di Myrta Merlino ...

Giulio Sapelli premier - Marcello Sorgi a L'aria che tira : 'Il suo legame con Matteo Salvini' : Giulio Sapelli premier? La pista sembra calda, anzi caldissima : potrebbe proprio essere l'economista il nome sul quale Luigi Di Maio e Matteo Salvini potrebbero aver trovato l'accordo. Lo si scoprirà ...

Silvio Berlusconi - l'avvertimento a Matteo Salvini : 'Attento - l'alleanza si può rompere' : Silvio Berlusconi non sarà così clemente con il governo del suo alleato Matteo Salvini con Luigi Di Maio : 'In Parlamento faremo le pulci al nuovo esecutivo, controlleremo che i principi dell'alleanza ...

Giulio Sapelli premier? E lui : 'No comment'. Potrebbe essere l'uomo dell'accordo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : Nella notte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini avrebbero trovato un accordo sul nome del premier. La figura che Potrebbe andare alla guida del governo giallo-verde verrà presentata dai leader nel corso ...

Governo - Luigi Di Maio sale al Colle alle 16 - 30 e Matteo Salvini alle 18 : alle 16,30 vedrà la delegazione del Movimento 5 stelle, con i capigruppo parlamentari, D anilo Toninelli e Giulia Grillo , e il capo della forza politica, Luigi Di Maio . alle 18 al Colle salirà ...

Matteo Salvini - telefonata di cortesia a Silvio Berlusconi : 'Chi è il terzo uomo' : Durante l'incontro di domenica 13 maggio al Pirellone, Matteo Salvini avrebbe fatto una telefonata di cortesia ad Arcore. Secondo un retroscena pubblicato su La Stampa il leader della Lega avrebbe ...