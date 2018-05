Mattarella | visita a Gaslini e Iit

Mattarella in visita a ospedale Gaslini : 12.01 Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Genova per gli 80 anni dell'ospedale pediatrico Giannina Gaslini,e per l'Istituto Italiano di Tecnologia. Accolto fra gli altri dall'arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco e dal sindaco Marco Bucci, il presidente ha espresso la sua annirazione per l'opera dell'ospedale dove ha potuto riscontrare oltre "alla grande professionalità, una grande passione" al fine di migliorare la ...

Matteo Salvini - la visita segreta a sorpresa a Silvio Berlusconi prima di incontrare Sergio Mattarella : Una visita a sorpresa, ad Arcore, a casa di Silvio Berlusconi . Lunedì mattina Matteo Salvini , prima di andare a Roma per incontrare nel pomeriggio il presidente Sergio Mattarella , ha avuto un ...

Mattarella in visita da Napolitano : Roma, 5 mag. (AdnKronos Salute) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato questa mattina, per una visita privata, dal presidente emerito Giorgio Napolitano, ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma. Mattarella – a quanto apprende l’Adnkronos Salute – è stato accolto dal direttore generale della struttura romana, Fabrizio d’Alba. Arrivato intorno alle 10, ha conversato per una decina ...

GIORGIO NAPOLITANO, operato d'urgenza al cuore, Video, come sta? 3 ore sotto i ferri, intervento riuscito. Il Presidente Emerito si trova attualmente in terapia intensiva dopo l'operazione