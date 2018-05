Mattarella non dà alibi ai leader | sì a più tempo e nessun veto sul nome

Sergio Mattarella - l'attacco al Quirinale di Licia Ronzulli : 'Mi ricorda il signor Tintin. Proprio non capisco perché...' : Tra chi attacca Sergio Mattarella c'è anche Licia Ronzulli , fedelissima di Silvio Berlusconi . L'azzurra ha detto la sua a Omnibus su La7. Dopo aver premesso che non spetta a Forza Italia chiedere a ...

Governo - Sergio Mattarella impone la data del voto anticipato : perché non sarà a luglio : Sergio Mattarella si aspettava almeno un nome da parte di Luigi Di Maio e Matteo Salvini nel corso delle ultime consultazioni. Sperava in una figura condivisa da entrambi e a seguire un'idea di ...

Mattarella A GENOVA - “GASLINI EMOZIONANTE”/ Tempo a Di Maio-Salvini : Toti “non ipotechi futuro Paese” : MATTARELLA a GENOVA per Gaslini e Itl: lascia Tempo a Di Maio e Salvini, resta lo stallo del Governo. Sapelli, "ha fatto veto su di me. Il Presidente vuole solo il Governo tecnico"(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 13:10:00 GMT)

Lega-M5s : "Più tempo" | Ok di Mattarella | Salvini : "Con M5s distanze su alcuni temi - non voglio spaccare il centrodestra" : Il leader della Lega: "Il governo parte se può fare le cose, se ci rendiamo conto che non siamo in grado non cominciamo neanche". Il Carroccio, come M5s, farà votare il contratto alla sua base

Governo Lega-M5s - stallo premier e programma/ Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio : Quirinale dà tempo : Governo M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio e concede altro tempo, ma è spiazzato. Scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 20:09:00 GMT)

Di Maio e Salvini chiedono tempo a Mattarella : 'Non abbiamo ancora il nome del premier' : I prossimi giorni saranno fondamentali, stanno cambiando i riti politica, prima si discute dei problemi degli italiani e poi parallelamente, e in conclusione, i nomi di chi metterà in pratica questo ...

Ora la Lega da Mattarella | Di Maio : "Chiesto altro tempo per il programma" | "Premier? Non faremo nomi" : Il capo politico di M5s ha chiesto "qualche altro giorno per chiudere il contratto di governo e metterlo ai voti. Siamo d'accordo con Salvini che nomi pubblicamente non li facciamo".

Di Maio al Colle - non c'è il premier : 'Chiesto qualche altro giorno a Mattarella. Nomi non ne facciamo' : Il capo politico M5S Luigi Di Maio è stato oggi al Quirinale per le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione del governo. Con lui i capigruppo M5S di Camera ...

M5s : "Abbiamo chiesto ancora tempo a Mattarella per completare il programma" | "Premier? Non faremo nomi" : Il capo politico di M5s ha chiesto "qualche altro giorno per chiudere il contratto di governo e metterlo ai voti. Siamo d'accordo con Salvini che nomi pubblicamente non li facciamo". Ora tocca alla Lega