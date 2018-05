Massimiliano Ossini | “Mia moglie aveva un tumore Le dissero di interrompere la

ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 maggio 2018) “Un giorno si è recata dal medico perché si era accorta che stava dimagrendo troppo. Dopo la visita mi chiamò e mi disse: ‘Ho due notizie: una buona e una cattiva. La buona è che sono incinta, la cattiva è che ho unalla tiroide, che però intacca anche tutti i linfonodi del collo, ben 34″. Queste le parole diche al settimanale DiPiù ha raccontato il difficile momento che lui e laLaura Gabrielli hanno attraversato. “I medici, fra l’altro,a mia: ‘Devela gravidanza, altrimenti non potrà curarsi, sarebbe troppo rischioso sia per lei sia per il bambino”, ha continuato Massiliano. Mae ladecisero di portare avanti la gravidanza e Giovanni oggi sta benissimo: ” Al quarto mese, quando i medici si sono resi conto che il feto non avrebbe avuto problemi, con un delicato ...