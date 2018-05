Massimiliano Ossini | Mia moglie aveva un tumore | i medici le dissero di abortire

huffingtonpost

(Di martedì 15 maggio 2018)dal 2003 è sposato con l'imprenditrice Laura Gabrielli. Poco dopo il matrimonio sono arrivati i primi due figli, Carlotta e Melissa. La scoperta di una terza gravidanza è concisa con un'altra notizia: Lauraun."Un giorno si è recata dal medico perché si era accorta che stava dimagrendo troppo", ricorda il conduttore di "Mezzogiorno in famiglia" con il settimanale Di Più, "Dopo la visita mi chiamò e mi disse: 'Ho due notizie: una buona e una cattiva. La buona è che sono incinta, la cattiva è che ho unalla tiroide, che però intacca anche tutti i linfonodi del collo, ben 34. Mi si è aperta di fronte una voragine, non sapevo più che fare'. I, fra l'altro,a mia: 'Deve interrompere la gravidanza, altrimenti non potrà curarsi, sarebbe troppo ...