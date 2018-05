Martina - Pd : 'Contratto di governo inquietante : l'Italia non merita tutto questo' : '#contrattodi governo inquietante . Tra ipotesi di uscite dall'Euro e pericolosi comitati paralleli Lega e M5S stanno giocando con la credibilità del Paese. Si fermino. l'Italia non merita tutto questo' .

**Governo : Martina - contratto Lega-M5S inquietante - si fermino** : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “# contratto digoverno inquietante . Tra ipotesi di uscite dall’Euro e pericolosi comitati paralleli Lega e M5S stanno giocando con la credibilità del Paese. Si fermino. L’Italia non merita tutto questo”. Lo scrive il reggente Pd, Maurizio Martina , su twitter. L'articolo **Governo : Martina , contratto Lega-M5S inquietante , si fermino** sembra essere il primo su SPORTFAIR.

**Governo : Martina - contratto Lega-M5S inquietante - si fermino** : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “# contratto digoverno inquietante . Tra ipotesi di uscite dall’Euro e pericolosi comitati paralleli Lega e M5S stanno giocando con la credibilità del Paese. Si fermino. L’Italia non merita tutto questo”. Lo scrive il reggente Pd, Maurizio Martina , su twitter. L'articolo **Governo : Martina , contratto Lega-M5S inquietante , si fermino** sembra essere il primo su Meteo Web.

Pd-M5S - Martina : fatti passi avanti Di Maio : sì a contratto di governoFico : mandato finito - dialogo è aperto : La delegazione del Pd registra progressi nel confronto con il M5S. Il partito deciderà «collegialmente» in direzione la prossima settimana. Di Maio sollecita il confronto

Pd-M5S - Martina : fatti passi avanti Di Maio : sì a contratto di governo Fico : mandato finito - dialogo è aperto : Ci interessa dare una mano a questo Paese in una fase delicata della storia istituzionale e politica. Se siamo arrivati fino a qui è perché altri hanno fallito, per 50 giorni abbiamo assistito a ...

Fico al Quirinale : M5S-Pd - dialogo avviato. Di Maio : contratto o si vota. Martina : passi avanti - decidiamo in direzione : 'Ci interessa dare una mano a questo Paese in una fase delicata della storia istituzionale e politica. Se siamo arrivati fino a qui è perché altri hanno fallito, per 50 giorni assistito a diversi ...