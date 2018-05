Martina | M5S e Lega se in grado facciano partire governo subito

romadailynews

: Se in una sola giornata #Tajani, #Papadia, #Renzi, #Martina e #DeBenedetti definiscono pericoloso un governo del… - ManlioDS : Se in una sola giornata #Tajani, #Papadia, #Renzi, #Martina e #DeBenedetti definiscono pericoloso un governo del… - MediasetTgcom24 : Martina: apertura a M5s concordata con tutto Pd, poi Renzi ha chiuso #martina - petergomezblog : Trattativa Lega-M5s, Martina: 'Noi alternativa a deriva populista'. Cuperlo: 'Chi auspicava questo esito ora si fa… -

(Di martedì 15 maggio 2018) Roma – Di seguito le parole di Maurizio, incalzante sulla formazione deltra M5S e. “Se sono nelle condizioni di farun, lo. Ora non possono più perdere tempo. Abbiamo assistito ancora in queste ore a un balletto di dichiarazioni e responsabilità non ancora chiare che ci preoccupa molto. Siamo di fronte a un’inaccettabile paralisi per l’Italia. A una difficoltà politica evidente da parte di chi per 80 giorni ci ha raccontato che tutto si sarebbe fatto in modo veloce e facile”. L'articolo: M5S ese inproviene da RomaDailyNews.