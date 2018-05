Martina in bilico sulla variabile elezioni

huffingtonpost

(Di martedì 15 maggio 2018) L'assemblea nazionale del Pd di sabato prossimo potrebbe essere teatro dell'ennesimo scontro tra le anime del partito. Da una parte c'è la componente più vicina a Matteo Renzi. I renziani spingono per un congresso in tempi brevi, magari già in autunno, mettendo il partito nelle mani del presidente Matteo Orfini. Dall'altro lato del ring si schierano non soltanto le minoranze, ma anche le componenti legate a Dario Franceschini e al reggente Maurizio. Questi ultimi vorrebbero che i mille delegati in assemblea riconfermassero, "fissando contestualmente la data del congresso", aggiungono. Un mandato a tempo per il reggente insomma, che per i non-renziani rappresenta una figura di garanzia.Il punto è proprio questo. Sullo sfondo del dibattito interno c'è il fantasma di un rapido ritorno alle urne. Se le trattative tra Movimento 5 Stelle e ...